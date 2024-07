¿Perdió el control? Irina Baeva habla del maltrato a las hijas de Gabriel Soto y su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, de nueva cuenta ha decidido hablar sobre la polémica que la rodea sobre su inesperada separación del galán de novelas, Gabriel Soto, en el cual decidió hablar sobre el maltrato que supuestamente infligió sobre las dos hijas que el actor tuvo con Geraldine Bazán, además de su boda supuestamente falsa, ¿acaso sí perdió el control con las menores?

Los dimes y diretes desde que se anunció la separación de los protagonistas de Vino El Amor, no han cesado en lo más mínimo y el tema sigue dando mucho de que hablar a un par de semanas de que Soto lo confirmara. Uno de los rumores más fuertes sobre los motivos de esta inesperada decisión, es según Gustavo Adolfo Infante, que la rusa habría maltratado a las dos hijas del histrión, asegurando que ya hasta tenían cuatro meses durmiendo en cuartos separados, afirmando que ella mentía en sus declaraciones de no saber nada.

Y ahora, ante las cámaras de varios medios de comunicación, como Venga la Alegría y el programa Hoy, Irina rompió el silencio sobre esos rumores, dejando muy en claro que ella sería incapaz de hacer algo en contra de las menores de edad, pues sabe perfectamente que ellas son la vida entera de su ahora expareja, y que siempre hubo respeto: "No es cierto, para nada es así. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel, siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellas".

Irina con hijas de Gabriel. Internet

Al cuestionarle que pensaba de todo lo que estaba pasando ahora con este caos que se volvió su ruptura, Irina señaló que está sanando apenas y es muy complicado, especialmente como mujer, ya que siempre al género femenino se le juzga mal, pero que por su parte no habrá ataques: "Siempre voy a tener mucho respeto, siempre voy a estar muy agradecida por todos los momentos que viví, por todos los aprendizajes que tuve y por la familia que logramos tener en estos días".

Finalmente, al see cuestionada de su reacción al ver que Soto negó que se hayan casado y que las fotografías solo fueron para una sesión de fotos, la actriz de Televisa declaró que ella no es responsable de lo que dicen los demás, que ella solo habla de lo que para ella fue: "No puedo hablar por las acciones ni por la entrega de otras personas, lo único que sí les puedo decir que fue un día único, fue un día mágico para mí y se quedará en mi corazón".

Fuente: Tribuna del Yaqui