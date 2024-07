¿Se reconcilian? Elizabeth Gutiérrez, tras infidelidad, sale en defensa de William Levy

Ciudad de México.- La reconocida actriz y empresaria, Elizabeth Gutiérrez, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para disipar muchos de los rumores que surgieron sobre su expareja, el galán cubano, William Levy, después de que ella lo hundiera y confirmara infidelidad. Ahora, la madre de dos salió en defensa del histrión y aseguró que sus palabras se malinterpretaron, ¿acaso se reconciliaron?

La actriz decidió acabar con las especulaciones y rumores sobre su vida sentimental, luego de los señalamientos de una supuesta infidelidad por parte de Levy, y las imágenes que han salido a la luz sobre sus discusiones tras su separación con el cubano. A través de un extenso comunicado difundido en sus historias de Instagram, la artista estadounidense de ascendencia mexicana aseguró que sus palabras fueron confundidas y se arrepiente de haber lastimado involuntariamente a sus hijos y a Levy.

Gutiérrez quiso recalcar que en el tiempo que ha pasado desde que se dijo que le era infiel con Samadhi Zendejas y que haya dado declaraciones impresionantes sobre su relación, ahora que ha tenido tiempo de pensar mejor, reconoce que hirió a gente que ama por malas interpretaciones de sus palabras: "He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y el padre de mis hijos merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para estar con mi conciencia tranquila".

Recalcando el cariño que siente por el galán de telenovelas como Café con Aroma de Mujer, Gutiérrez expuso que en la vida no existe absolutamente nadie que sepa en realidad lo que ha vivido, como se ha sentido y enfrentado cosas que han pasado a lo largo de su existencia, señalando que siempre amará a Levy por ser el padre de sus hijos, recalcando que: "Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio".

No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo 'estuve encarcelada'. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuido me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que al el mismo", agregó.