Tiene cáncer: Villana de Televisa se confiesa en 'VLA' y comparte trágica noticia

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien consiguió el éxito a través de la pantalla de Televisa, apareció muy consternada ante las cámaras del programa Venga la Alegría y compartió que desafortunadamente volvió a recibir un diagnóstico de cáncer. Se trata de Mariana Seoane, quien confesó que su madre nuevamente está enfrentando esta dura enfermedad.

La también cantante, a quien le extirparon un tumor del tamaño de una pelota de golf que tenía en la tiroides, compartió que nuevamente se está enfrentando a una dura situación familiar, pero aseguró que está enfrentando este momento "de la mejor manera". Seoane se mostró un poco renuente para hablar de la nueva batalla contra el cáncer que enfrenta su mamá y solamente destacó que como hija ha dado todo por el bienestar de la mujer que le dio la vida.

Creo que no me voy a quedar con nada en mi conciencia, porque he sido hasta el día de hoy, lo mejor que he podido ser con ella", expresó conmovida a las cámaras de Venga la Alegría.