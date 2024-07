Tras 'veto' de 'Hoy' y desfigurarse, conductora llora devastada en Televisa; da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que presuntamente fuera vetada del programa Hoy tras intensa pelea con la producción y desfigurarse el rostro, la reconocida y polémica conductora de TV, que es mejor conocida como Gomita, durante su estadía dentro de La Casa de los Famosos México, acaba de dar de que hablar al momento de llorar completamente devastada en vivo de reality de Televisa, dando una dura noticia sobre las razones.

Aracely Ordaz, nombre real de Gomita, debutó siendo apenas una adolescente en Televisa como la simpática payasita de Sábadazo, siendo descubierta en los shows callejeros que daban con su hermano menor, Lapizito. Al haberse ganado rápidamente el corazón del público, se convirtió en una consagrada presentadora en la que ha formado parte de otros programas, como el programa Hoy como invitada especial.

Una vez que consiguió dejar atrás su época de dicho programa, su imagen ha sobresalido por sus innumerables polémicas entre peleas con colegas del medio artístico y sus cirugías estéticas que para muchos más que ayudarla la han "desfigurado". Su más reciente escándalo, sucedió en vivo de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuando lo abandonó acusando a la producción de querer explotar sus tragedias para el rating, por lo que se fue a TV Azteca y supuestamente quedaría vetada del matutino.

Y ahora, durante su participación dentro del reality show, la reconocida exparticipante de El Hotel VIP, no pudo contenerse y lloró desconsolada cuando todos sus compañeros comenzaron a burlarse de ella al enterarse que un arreglito le salió mal. Este arreglito no se trata de nada en su rostro, sino en sus dientes, pues para no tener problemas, esta se puso una carilla, que le ayuda a tener una sonrisa más blanca y pareja, sin embargo, ya se le cayó.

Esta situación le avergüenza pues parece que se quedó sin diente, y triste se lo confesó a un par de habitantes, como Adrián Marcelo y Ricardo Peralta, para desahogarse, pero pidiendo discreción al tema, sin embargo, como de esperarse, alguno de los que supieron se encargaron de difundirlo, lo que poco después la hizo el blanco de burlas, que ocasionaron que se fuera a su habitación y lloró desconsolado por su situación.

Para consolarla, Mariana Echeverría se metió con ella al cuarto y habló de su situación, a lo que simplemente le destacó que no se dejara llevar por el que dirían y tratando de animarla le aseguró que se veía muy guapa y que no se le notaba para nada, pero la joven presentadora se negaba rotundamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui