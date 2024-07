Tras veto de Televisa y revelar muerte de sus bebés, actor deja 'Sale el Sol'; él lo suple

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tener alrededor de 20 años vetado de Televisa por unirse a la competencia y sincerarse al revelar la muerte de sus bebés no nacidos antes de concebir a su segunda hija, el reconocido actor de melodramas, Mauricio Islas, este acaba de anunciar que deja Sale el Sol a tan solo dos meses de haberse unido al elenco. Se presentó en vivo al artista que lo va a suplir en su ausencia.

Islas es conocido desde hace décadas por su gran talento en la actuación, apareciendo en novelas como El Manantial, hasta que fue vetado y se integró a TV Azteca, donde siguió con su carrera en los melodramas, formando parte del elenco de grandes proyectos, como La Loba, La Mujer de Judas y muchos otros más, hasta que cancelaron la creación de estos proyectos televisivos, y comenzó su carrera en la conducción, que lo llevo este 2024 a Sale el Sol, tras el radical cambio que sucedió con su elenco el pasado mes de mayo.

En el mencionado matutino de Imagen TV, el histrión decidió abrir su corazón ante sus colegas y el público que los sintoniza en la sección de la Línea de Vida, donde confesó que para tener a su segunda hija, Frida, sufrió la desgarradora pérdida de cinco hijos y por poco también su esposa, Paloma Quezada, por lo que pensaron en adoptar: "Estábamos en un DIF y vimos cosas extraordinariamente duras, realmente fuertes, y dijimos ‘sí, vamos a buscar la forma’, y en ese lapso, nos embarazamos de Frida"

Y ahora, tras abrir de esa forma su corazón, Mauricio en vivo del matutino este viernes 26 de julio anunció que tras dos meses como conductor va a dejarla, pero no de forma permanente, sino que va a tener que ausentarse solamente unas semanas debido a que debe de grabar una serie: "Primero que nada, hay que aclarar un tema. No me voy de Sale el Sol; voy a cumplir con un compromiso que tenía hecho desde antes de que me hicieran el favor de invitarme a participar aquí".

Para evitar que se quede una plaza vacía, el productor del matutino ha tomado la decisión de regresar a Juan Soler, que fue parte del equipo de presentadores anteriormente y mantiene un romance con la conductora Paulina Mercado. Ante esto, el actor de melodramas quiso aclarar que en cuanto Mauricio termine la serie él se va: "Que quede claro que yo no vengo a remplazar a Mauricio, vengo exclusivamente a cubrir una plaza que está muy bien ocupada por mi socio".

Fuente: Tribuna del Yaqui