"Ya despídete": Especialistas estremecen a Televisa al dar dura noticia a Nicola Porcella

Ciudad de México.- El reconocido y muy querido actor de origen peruano, Nicola Porcella, hizo fuertes confesiones a dos especialistas de la salud, las cuales fueron muy precisas en dar explicaciones de las derivaciones de ciertos problemas que afectan la vida emocional y física, por lo cual estremecieron a todo Televisa cuando al escuchar testimonios del también deportista, le dieron una dura noticia y hasta le expresaron que mejor ya se fuera despidiendo de todos.

No es secreto para nadie que el reconocido exparticipante de Guerreros 2020 lamentablemente fue diagnosticado con depresión y desde hace una década toma terapias y hay temporadas en las que sus psicólogos lo mantienen con un determinado medicamento para mantener bajo control este problema emocional. Pero no solo lo emocional es algo que preocupa al actor, pues hace varios meses que confirmó que el doctor le dio un diagnóstico que lo asustó tanto que ha preparado todo para traerse a su familia a México y dejar todo en orden para que cuando no esté, se encuentren protegidos.

Y ahora, en el reciente programa de su programa ¡Qué Buena Hora!, contaron con la presencia de dos especialista de la salud, una en la salud física y otra en la mental, en la cual hablaron como hay ciertas enfermedades emocionales que también dañan la integridad física, señalando que las personas que padecen de depresión corren más riesgos de enfermedades cardiovasculares, destacando que está confirmado, lo que causó que Nicola gritara impresionado, dando a entender que él padecería del corazón.

Nicola Porcella.

Ante este hecho, la psicoterapeuta Martha Susana, que habla de las cinco heridas de infancia, que asegura todo ser humano padece de alguna o de todas, dependiendo de como fue su crianza, las tiene y esas llevan a tener esos problemas mentales, como la ansiedad, depresión, que a su vez afectan la salud física, ya sea con cuestiones cardíacas, neuronales y demás. Es precisamente por este motivo que entre broma le dijo a Porcella que mejor se fuera despidiendo, haciendo acopio de los males que externó tener.

Una vez de hacer reír a los presentes, Martha quiso aclarar que no era tan grave, pero que sí es común que el ser humano a raíz de esas heridas tengan cierta codependencia, y entre más señales se tengan de una herida emocional grande, el cuerpo se somete a mayor estrés y eso empieza con una cadena de más problemas, explicando que no es el problema del padre en sí, pues ellos tienen sus propias heridas que no saben o se niegan a aceptar.

