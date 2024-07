Andrea Legarreta confiesa su amor por galán de novelas y estremece a Televisa: "Me alegra y sonrío"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta se apoderó de la atención de toda la prensa y medios de comunicación debido a que usó sus redes sociales para dedicar un amoroso mensaje a famoso galán de Televisa. Hace algunas horas la exesposa de Erik Rubín sorprendió a sus seguidores compartiendo una dedicatoria de amor al actor venezolano, Emmanuel Palomares.

Resulta que la mañana de ayer viernes 26 de julio, el también cantante y modelo visitó el foro del programa Hoy para invitar al público a no perderse el gran final de su telenovela Vivir de amor, y ahí fue cuando Andy aprovechó para sacarse la foto del recuerdo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que escribió la conductora mediante su cuenta oficial de Instagram.

Fiel a su amorosa manera de ser, la madre de Nina Rubín escribió un emotivo texto para Emmanuel, recordando que este actor era la personalidad favorita de su madre, Chabelita Martínez (qepd). "Este guapo era el favorito de mi mamá en las telenovelas… Siempre que estaba de visita en el programa, mi Chabelita me decía: 'Ay mamacita, dile a Emmanuel que me mande un saludo!'", inició el relato.

Andrea Legarreta le confiesa su amor a Emmanuel Palomares

Legarreta no paró de hablar maravillas de Palomares, afirmando que este actor siempre se portó espectacular con su 'Chabelita', por lo cual le guarda un enorme cariño: "Este sol de muchacho siempre tan dulce y atento, mandaba en vídeo saludos especiales y amorosos para mi mami!! Y ella se ponía FELIZ!!. Por eso, cuando lo veo, inevitablemente me alegra, me conmueve, sonrío y me conecta con mi reina", añadió Andreita.

Finalmente, la conductora le deseó todo el éxito del mundo y calificó a Emmanuel de ser una persona sumamente "adorable", por lo cuál entiende por qué su madre lo quería tanto. El venezolano, por supuesto respondió al cumplido que le hizo Andy, y le aseguró que el cariño era mutuo: "Tú mami hermosa. Siempre dándome tanto cariño igual que tú. Te quiero Andrea", escribió Palomares, quien incluso le envió un saludo a 'Chabelita' "hasta el cielo".

