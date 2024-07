¿Briggitte o Shanik? Filtran encuesta de 'La Casa de los Famosos' que revela al eliminado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los dimes y diretes sobre quién merece permanecer dentro de La Casa de los Famosos México, a través de las redes sociales acaba de filtrarse la supuesta encuesta de votaciones en la que se dice el porcentaje que venía manejando cada participante hasta el pasado viernes 24 de julio, por lo cual se revelaría al primer eliminado de este reality show, ¿acaso será Briggitte Bozzo o Shanik Berman?

No hay ciclo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y en el afamado reality show de Televisa así está sucediendo actualmente, pues pese a que todos los habitantes tratan de mantenerse con una buena actitud y no perder la cordura entre más cerca se encuentra la primera gala de eliminación, las tensiones ya comienzan a elevarse y se ha tenido un par de fricciones por las decisiones que varios han tenido con la estrategias que vienen manejando.

Como se recordará, el pasado miércoles 24 de julio, los 15 habitantes pasaron uno a uno, repartiendo sus tres puntos entre dos habitantes para que suban a la placa de nominación y corran el riesgo de salir de la competencia. En dicha ocasión se informó que los cinco nominados eran Shanik, Briggitte, Paola Durante, Mario Bezares y Agustín Fernández, el cual ya se ha salvado porque su compañera Gala Montes al robar el beneficio de la salvación, decidió librarlo de ella.

Un hecho que es indiscutible es que la famosa presentadora del programa Hoy será salvada, pues desde el primer día se volvió la favorita del grupo y ya es considerada la 'Reina de la Casa', como en su momento fue Wendy Guevara, también de la semana uno, dejando a Bezares, Durante y Bozzo con la espada de la eliminación sobre su cabeza, puesto a que los tres han dado de que hablar, pero no han sobre salido como para que se asegure quién sería el obvio eliminado.

Pero ahora, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha filtrado las supuestas cifras oficiales que se manejan en la oficina de la producción del reality sobre quién estaría a la cima y quién hasta abajo. Como se dijo arriba, Berman lidera la tabla con el 43 por ciento, Bezares con el 23, Paola con el 18 y Briggitte con el 9, por lo que la estrella juvenil sería la que se deberá de despedir de la casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui