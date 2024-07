París 2024: Exgalán de Televisa destroza inauguración de los Juegos Olímpicos por inclusión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido exgalán de Televisa y modelo mexicano, José Luis Reséndez, decidió dar una feroz critica a la sociedad actual, recalcando que el progreso de siglos se estaba opacando por el libertinaje actual, por lo cual decidió tomar de ejemplo los recién estrenados Juegos Olímpicos de París 2024, de los cuales destrozó su inauguración y despotricó en su contra, asegurando que manchaban la reputación de París, debido a la inclusión de la comunidad.

El pasado viernes 26 de julio el Río Sena se vistió de rojo, blanco y azul, recibiendo a los miles de atletas que clasificaron para formar parte de la competencia deportiva mundial más importante desde hace casi 130 años. El país europeo no tuvo reparo en gastos y se notó con el espectacular show que brindó a los presentes y a los millones de espectadores que pudieron verlo desde su hogar, siendo testigos de toda su cultura y su apoyo a la inclusión LGBT, presentando modelos y artistas transgéneros, gay y demás.

Para millones esto es de aplaudirse y mediante X, anteriormente conocido como Twitter, esto no fue así para Reséndez, que desde hace varias semanas ha tenido muchos problemas con importantes figuras transgéneros, como Paola Suárez y Wendy Guevara, asegurando que solo pervierten a la sociedad. En esta ocasión, afirmó que esto que se vio en la ceremonia, fue una inclusión forzada: "Que lamentable que ensucien y utilicen la máxima exposición del deporte de manera política para imponer de manera transgresora una agenda ideológica distorsionada y enferma, completamente alejada de una verdadera pluralidad y diversidad cultural".

A esta situación, una joven no se quedó callada y decidió compartir una fotografía de la forma en la que se realizaban anteriormente las competencias deportivas de este masivo evento, recalcando que eran puras tonterías las que estaban diciendo, recalcando que antes todos estaban completamente desnudos: "Amo que digan estas pelotudeces cuando los griegos competían en bolas, encadenados y envaselinados".

Por su parte, el actor de melodramas como La Madrastra y El Señor de los Cielos, no tuvo reparo al momento de darle una contundente respuesta, en el que le afirma que no podía compararse, ya que en aquel entonces no había la cultura ni la tecnología y menos los medios que se tienen hora para comprender lo que hacen del todo: "El que dice pelotudeces es otro, comparando una competición que no era solo deportiva, sino también un evento religioso y cultural de hace más de 3,223 años, donde no tenían el desarrollo científico, social y humano que tenemos en el presente. No insultes a quienes son considerados la cuna de la civilización occidental, justificando tus enfermas y sucias perversiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui