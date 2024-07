Shock en Televisa: Nicola Porcella exhibe al primer eliminado de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de origen peruano, Nicola Porcella, después de verse envuelto en una serie escándalos que ni son de él, sino de su amigo, el creador de contenido y también actor, Agustín Fernández, al cual pese a quererlo mucho ya le echó las cruces, pues de manera inesperada exhibió que el primer eliminado de La Casa de los Famosos México será él sin duda alguna, dejando en completo shock a todo Televisa por esto.

A penas van seis días desde que se estrenó la segunda temporada del exitoso reality show de Televisa y una vez más el público ha tomado dos decisiones importantes, los que desean eliminar cuanto antes y a quienes apoyaran hasta verlos en la gran final de la temporada, por el momento, dado a que todo puede cambiar de un momento para otro. Una de las celebridades que ya tiene pintada sobre su espalda una diana, es el exparticipante de Guerreros 2020.

El motivo por el que el gran amigo de Nicola y Wendy Guevara no esté teniendo apoyo, pese a que ellos son de los más queridos por el público y hasta él siempre obtenía la mayor cantidad de votos en Las Estrellas Bailan en Hoy, es debido a que no está teniendo la mejor actitud, mostrando una cara bastante hipócrita, malvibrosa y el mueble de la casa, o al menos según la opinión popular en redes sociales, a la que incluso se unió Poncho de Nigris.

Ante estas actitudes, en la que ya se burló de la sexualidad de Sian Chiong, ya habló pestes de Briggitte Bozzo, pese a que la consideraba su amiga y hasta se besaron en el pasado, evidentemente se quiso conocer la opinión de Porcella, quien además de ser su amigo, fue el segundo lugar en la primer temporada, a lo que sin querer entrar en detalles y recalcando que quiere mucho a Agustín, él consideraba que si Agustín no era salvado, salía, señalando que él cree que es lo mejor que puede hacer para recuperar su buena imagen pronto.

El protagonista de El Amor No Tiene Receta declaró que él siempre va a apoyar a su amigo y que no va a hacerlo a un lado pese a sus polémicas, y por eso mismo es que desea que el público lo saque lo más pronto para que pueda abrir los ojos de todo lo que estaba haciendo mal antes de que se cave una tumba tan profunda de su imagen que no haya forma de salir de esa, destacando que como amigo solo le desea lo mejor y seguir adentro no es lo mejor.

Finalmente, destacó que él le dio muy buenos consejos y le destacó al exparticipante de Enamorándonos que tratara de jugar solo, que busqué dar contenido más allá de exhibir su cuerpo y demás, pero no le ha hecho caso y eso le está costando bastante con el público. Cabe mencionar que pese a las peticiones de Nicola por tener a su amigo fuera, no se va a poder, pues Gala Montes, que se robó la salvación del líder de la semana, que fue Sabine Moussier, decidió salvarlo a él.

Fuente: Tribuna del Yaqui