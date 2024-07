Britney Spears revela posible demanda hacia Halsey por Lucky y esta le responde

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. — En una serie de eventos sorprendentes, Britney Spears criticó a Halsey por el video musical de su nuevo sencillo Lucky, solo para posteriormente retractarse y atribuir sus comentarios a un hackeo en su cuenta de redes sociales.

El pasado viernes, Halsey, de 29 años, lanzó el video musical de Lucky, que rinde homenaje a la canción homónima de Spears, lanzada en el año 2000. En el video, Halsey canaliza la estética y el estilo de la Spears de principios de la década de 2000, lo que inicialmente provocó una reacción negativa por parte de la Princesa del Pop, de 42 años.

Britney, que había eliminado su cuenta de Instagram el día anterior, expresó su malestar a través de X (anteriormente conocido como Twitter). En su publicación, la famosa mencionó sentirse "acosada, violada e intimidada" por la representación de Halsey. "No sabía que una artista como ella, a quien admiraba, me ilustraría de una manera tan ignorante", escribió Spears, añadiendo que sus comentarios no estaban destinados a ser públicos debido a problemas de salud personal. "Tengo mis propios problemas de salud, por eso eliminé mi cuenta de IG ayer", explicó.

Pero eso no fue todo, pues en su mensaje, Britney también mencionó que estaba en contacto con sus abogados para explorar posibles acciones legales, describiendo la situación como "ilegal y francamente cruel". Sin embargo, poco después, la publicación fue eliminada, y aclaró en X que su cuenta había sido hackeada. "Noticias falsas!! Ese no era yo en mi teléfono!! Amo a Halsey y por eso la borré!!", escribió Spears, seguido de un emoji de rosa roja.

Halsey rápidamente respondió a la aclaración de Spears, reafirmando su admiración por la icónica cantante. "¡Y amo a Britney!!! Siempre lo he hecho y siempre lo seré," publicó Halsey en X. Asimismo, la cantante también expresó su agradecimiento por la inspiración que recibió de Spears a lo largo de su carrera.

El video musical de Lucky, dirigido por Gia Coppola, la nieta del aclamado director Francis Ford Coppola, es el segundo sencillo del próximo quinto álbum de estudio de Halsey. En el video, Halsey interpreta a una figura que refleja la lucha personal y la vulnerabilidad, con letras que abordan sus problemas de salud y experiencias de vida.

Halsey, quien ha sido abierta sobre sus batallas con el lupus LES y un raro trastorno linfoproliferativo de células T, ha utilizado su plataforma para compartir su viaje hacia la recuperación. En una publicación reciente, Halsey agradeció a sus seguidores por su apoyo durante su tratamiento y expresó su emoción por regresar a la música.

A lo largo de su carrera, Halsey ha enfrentado controversias y críticas, incluida una antigua entrevista de 2017 en la que se refería a la industria musical y que algunos interpretaron como una falta de respeto hacia Spears. Sin embargo, Halsey se ha defendido y ha reiterado su respeto y admiración por Spears.

A medida que Halsey continúa promoviendo su nuevo álbum, la reacción de Britney y la posterior aclaración destacan la complejidad de las relaciones entre artistas y la influencia duradera de Spears en la industria de la música. La situación pone de manifiesto tanto la pasión personal como los desafíos que enfrentan las celebridades mientras navegan por el mundo del entretenimiento y la fama.

