'Chiquis' Rivera saca las garras por Ángela Aguilar y Nodal; le manda mensaje a Cazzu

Ciudad de México.- No cabe duda de que el tema de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha parado de dar de qué hablar entre propios y ajenos, al grado en el que los nombres de ambos cantantes se ha mantenido como tendencia durante los últimos cuatro días, en redes sociales como es el caso de X (red social antes conocida como Twitter), donde han recibido desde felicitaciones hasta críticas.

Asimismo, varios miembros de la farándula han opinado al respecto y si bien, ha habido quienes opinan que la boda se celebró de manera tan veloz porque la cantante de Ahí donde me ven, estaría esperando a un hijo de Nodal, también hay celebridades que han salido en defensa de ambos famosos, tal y como ocurrió con Adamari López hace ya varios días, cuando opinó que las nupcias no fueron en secreto, sino que simplemente no quisieron informar a la prensa.

La 'Chiquis' Rivera defiende a Ángela Aguilar y a Christian Nodal

Créditos: Internet

Cabe señalar que la Adamari López no fue la única que opinó al respecto, puesto la ‘Chiquis’ Rivera también fue cuestionada con respecto a la boda de Ángela y Nodal, a lo que la hija de la ‘Diva de la Banda’ declaró se puso a favor de la joven pareja, afirmando que están viviendo un momento hermoso, por lo que les recomendó disfrutar al máximo de su amor y dejar de lado las críticas de sus detractores.

La jueza de La Academia explicó que ella no se ha detenido a observar las críticas negativas que ha recibido la pareja, sino que por el contrario, sino por el contrario, lo único que ha llevado su atención ha sido el gran amor que ambos proyectan: “Se vale que ellos se quieran, el amor no tiene barreras y lo que sea; yo siento que se quieren mucho y la verdad no quiero opinar mucho porque es algo privado, delicado y bonito.”

Por otro lado ‘La Chiquis’ aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Cazzu, la madre de la primogénita de Chistian Nodal, a quien calificó de ser una mujer muy hermosa que está “enamoradísima de su hija”, también declaró que, está segura de que Nodal sería un gran padre con Inti: “Yo sé que Christian es un buen papá y van a estar ahí, y eso también es lo más importante. Que se apoyen el uno al otro y que estén ahí por Inti, es lo único que puedo decir. Cazzu se me hace una mujer muy talentosa, hermosa, bellísima.”

Fuentes: Tribuna