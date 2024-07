"Déjame ir": Muere hijo de conductora de 'Hoy' y filtra sus últimas devastadoras palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida conductora del programa Hoy y periodista, Shanik Berman, habló de la tan desgarradora muerte de su hijo, haciendo confesiones nunca antes hechas sobre todo el dolor que sufrió y los sueños en el que este le dijo sus últimas devastadoras palabras, destacando que sin duda este desde el más allá le envió una señal para que lo dejara ir y pudiera descansar en paz.

Berman en La Casa de los Famosos México ha abierto su corazón en más de una ocasión y en los primeros días al hablar con Adrián Marcelo, confesó que hace 20 años sufrió el peor dolor de su vida que casi detiene su vida, la muerte de Daniel Berman, su hijo. Con tan solo 19 años de edad, el joven le fue arrebatado inesperadamente a la presentadora a causa de que un borracho impactó contra el auto de este, causándole lo peor.

Y ahora, mientras que todos se reunieron en la alberca, una vez más los sinceramientos fueron parte de la dinámica y la conductora frecuente de Con Permiso no pudo resistir las lágrimas al confesar que como su hijo y ella se separaron molestos porque le descubrió un tatuaje y ya no pudieron perdonarse, no podía dejarlo ir, hasta que en un sueño se hizo presente y le pedía que lo dejara ir, que era momento de que lo soltara para que pudiera descansar en paz.

Yo soñaba que mi hijo me decía 'ya suéltame', que yo lo agarraba porque había un perro ahí que lo iba a morder y me decía 'suéltame, suéltame' y mi hija me dijo 'ya suéltalo, mamá, suéltalo, déjalo que se vaya'. Yo le decía es que lo estoy cuidando del perro y me dijo 'suéltalo, déjalo descansar'", narró.

Tras esto aclaró que una vez que pudo sanar un poco, tomó la decisión de hacer cambios, como decirle a su hija todos los días lo mucho que la ama y el pedir perdón desde el corazón a las personas que ha ofendido y les tiene cariño, pues sabe que nadie tiene la vida comprada, haciendo referencia a las disculpas que le pidió a Luis 'El Potro' Caballero: "Por eso no puedo estar enojada con nadie, cuando hago algo mal, hasta que no me perdonan no me voy porque no se si voy a volver a ver a la persona, nadie sabemos".

Ante este hecho, la presentadora y actriz, Mariana Echeverría la rodeó entre sus brazos y sin poder evitarlo, también rompió en llanto al momento de hablar de sus abortos, pidiéndole a Shanik que se perdonara y jamás se culpara por lo que pasó, ya que ella fue una gran madre y cuidó a su hijo como debía: "Está bien que lo llores, lo que no está bien es que te eches una culpa que no es tuya. En el fondo tú sabes que fuiste la mejor madre para él. Las madres nunca vamos a hacer algo para dañar a nuestros hijos, sino para cuidarlos, protegerlos, y tu misión era protegerlo".

No se compara lo tuyo con lo mío porque yo ni siquiera lo vi, pero es de las cosas más fuertes que me han pasado y te digo que como madre, perdónate, porque estoy segura de que fuiste la mejor mamá para tu hijo, te tienes que perdonar, no te sientas culpable", concluyó Mariana.

