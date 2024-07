¿No quiere reconciliarse con él? El nuevo desaire que Carlos III le hizo al Príncipe Harry

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El año 2020 fue uno que resultó genuinamente caótico para el mundo entero, puesto fue el momento en el que comenzó la pandemia por Covid-19; sin embargo, este no fue el único hecho que sacudió al mundo, puesto un escándalo se formó en el interior de La Familia Real Británica, puesto el hijo menor del Rey Carlos, el Príncipe Harry anunció su separación oficial de la realeza.

Como todos recordarán, en aquel entonces esto resultó todo un shock para los amantes de la nobleza británica, puesto nadie había salido oficialmente de la afamada familia, desde el abdicación del Rey Eduardo VIII, quien decidió abandonar sus deberes como monarca de Reino Unido para ser feliz con su esposa, la actriz estadounidense, Wallis Simpson. De hecho, la historia casi se repitió, puesto Harry se casó con Meghan Markle, también histrionista originaria del país vecino del norte.

Aumenta la distancia entre Harry y Carlos III

En aquella ocasión Harry mencionó que quería vivir tranquilo y mantener a su familia lejos del ojo público, puesto consideraba que la prensa podría poner en peligro a su familia, tal y como lo hicieron en el pasado con Markle. Desde entonces, se creó una enorme brecha entre los Windsor, ya que, tanto el hijo menor de la princesa Diana como la propia Meghan brindaron cientos de entrevistas en las que dejaban en una posición negativa a la realza británica.

Recién hace unos meses, fuentes cercanas a Harry llegaron a comentar que el príncipe había comenzado a resentir la ausencia de su familia, sobretodo porque quería apoyar a Kate Middleton, luego de que trascendió la noticia de que fue diagnosticada con cáncer; sin embargo, la nueva princesa de Gales no había tenido ningún acercamiento con su cuñado, sino por el contrario. En el medio de todo esto, es que trasciende la noticia de que Carlos III habría puesto una barrera extra entre su familia y el pelirrojo.

Según informes, el Rey de Inglaterra no ha invitado a Harry o a Meghan a sus vacaciones de verano en Highlands. Por otro lado, los informantes aseguraron que Carlos III es quien tiene la última palabra para reconciliarse con su hijo y no descartan que, en algún momento, surja aquella esperada reunión, pero todo parece indicar que dicha fecha no se encuentra cerca en el calendario, por lo que habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos.

