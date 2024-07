¿Por su divorcio? Angelina Jolie contacta asesino a sueldo para terminar con su vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. — En una impactante revelación, Angelina Jolie contó cómo, en un periodo de gran oscuridad y desesperación en su vida, consideró contratar a un asesino a sueldo para planear su propio asesinato. La actriz, quien actualmente enfrenta un prolongado y complicado proceso de divorcio con Brad Pitt, compartió detalles sobre este episodio sombrío en su vida durante una entrevista de 2001 y en otras declaraciones públicas a lo largo de los años.

En una conversación con IMDB, Jolie, ahora de 49 años, admitió que, a los 22 años, en un momento de profunda tristeza y desesperación, llegó a considerar la posibilidad de contratar a alguien para que acabara con su vida. "Esto va a sonar loco, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara," confesó. Asimismo, la actriz explicó que, en su mente, la muerte a manos de un tercero sería más manejable para sus seres queridos que el suicidio, ya que evitaría que se sintieran responsables por su decisión.

Posteriormente, en una entrevista de 2003 con The Face, Jolie añadió que encontrar un asesino a sueldo en Nueva York no era particularmente difícil y compartió que su intención era evitar dejar un gran saldo en su cuenta bancaria, pensando que si alguien más la mataba, se trataría de un asesinato y no de suicidio. Sin embargo, el asesino a sueldo al que contactó respondió de manera sorprendente, pidiéndole tiempo para reconsiderar la solicitud. "Era una persona bastante decente y me preguntó si podía pensarlo y llamarlo de nuevo en dos meses," recordó Jolie. Este inesperado acto de humanidad le dio a Jolie la oportunidad de reevaluar su decisión, y ella decidió no proceder con su plan.

A lo largo de los años, Jolie hizo referencia a este oscuro capítulo de su vida en varias ocasiones. En una entrevista con 60 Minutes en 2011, mencionó que había pasado por tiempos extremadamente difíciles y oscuros, pero que había logrado sobrevivir. "No morí joven, así que tengo mucha suerte," reflexionó, reconociendo que su vida ha estado marcada por desafíos significativos.

En una conversación con Time, Jolie destacó cómo la maternidad ha jugado un papel crucial en su desarrollo personal. "No era una joven muy estable," admitió. "Nunca pensé que podría ser la mamá de nadie. Lo difícil era saber que, a partir de ahora, tenía que ser yo quien se asegurara de que todo estuviera bien”.

A pesar de estos desafíos personales, Jolie se convirtió en una de las figuras más icónicas de Hollywood. Ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto a los 25 años por su papel en Girl, Interrupted y ha seguido siendo una figura prominente tanto en la industria del cine como en la filantropía.

Actualmente, Jolie está envuelta en un complicado proceso de divorcio con Brad Pitt, tras su separación en 2016. A pesar de su estatus de celebridad, el divorcio ha sido una fuente de conflicto y dolor prolongado para ambos. Las recientes tensiones han incluido la solicitud de su hija mayor, Shiloh Jolie-Pitt, para eliminar el apellido de Pitt de su nombre legal, un paso que ha causado conmoción en la familia y los medios.

En medio de estos desafíos, Jolie ha continuado trabajando y abordando sus propias luchas personales, mostrando una fortaleza que ha sido una fuente de inspiración para muchos. Su valentía al compartir estos momentos oscuros de su vida ofrece una perspectiva única sobre la complejidad de su viaje personal y profesional.

