Shanik confronta a Gomita por robo del anillo de Galliano; logra sacarle la verdad

Ciudad de México.- Cuando se anunciaron los nuevos integrantes que conformarían La Casa de los Famosos México en su segunda temporada, el público se mostró ansioso por tener una vista más profunda de los chismes más imponentes en la historia de la farándula mexicana, como el asesinato hacia Paco Stanley —de cuya historia sólo se ha revelado que la forma en la que se retrató en la nueva serie ¿Quién lo Mató? es mentira— o bien, del robo del anillo de compromiso de Cecilia Galliano, en el que cual estuvo involucrada Gomita.

Tuvieron que pasar varios días para que la actriz que en sus primeros años de carrera fungió como payasita en Sabadazo le permitiera al público adentrarse en este caso tan polémico. Hace más de 10 años, la conductora del programa que solía transmitirse en fin de semana extravió la joya que le entregó Mark Tacher. Todo fue parte de un descuido luego que la estrella estuviera saltando durante el show, por lo cual la pieza se le soltó del dedo. Al final, nunca encontraron el anillo y fue entonces cuando surgieron sospechas hacia Lapizito y hacia Gomita.

Por mucho tiempo se sostuvo la versión que acusaba a Lapizito de haber recogido la joya para después entregársela a Gomita. El suceso sigue haciendo eco hoy en día y Shanik Berman lo sabe, por lo que puso a prueba sus habilidades como experimentada periodista e intentó 'sacarle la sopa' a la influencer.

Para fortuna de todos, Shanik logró que Gomita contara la parte de la historia que muchos querían escuchar. La reportera comenzó a tentar el terreno preguntándole si aún le incomodaba el tema, a lo que Araceli Ordaz confesó que sí, pues ella nunca había robado nada. Además, se dijo indignada porque en su momento culparon a su hermano que tenía tan solo 12 años y "no estaba en edad para hacer esas cosas".

De inmediato, Shanik la corrigió y le hizo ver que la edad no es un impedimento para que las personas hurten. Argumentó que hay niños que, sin importar que sean pequeños, dan sus primeros pasos en el camino de la delincuencia. Es por ello que lo dicho por Gomita no era justificación en absoluto. Tras escucharla, contraatacó al recalcar que en su familia no era así, pues aunque de inicio fue humilde, también sabían trabajar duro para hacerse de sus propias cosas.

Siempre fuimos una familia muy humilde y muy trabajadora, no teníamos la necesidad dé. No me enseñaron a robar y a mi hermano tampoco".

Gomita aseguró que no había sido su familia la responsable de la desaparición del anillo de Cecilia Galliano

