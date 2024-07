Actor de Televisa es acusado de vende patrias y lo atacan en la calle por apoyo a Maduro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa empresario de la industria del cine, Fernando Carrillo, acaba de volverse tema de conversación tras exhibirse que fue atacado por docenas de venezolanos en las calles de México cuando se presentó en el votación que le correspondía, dado a que mostró su apoyo a Nicolás Maduro públicamente desde hace meses. Carrillo es tachado de ser vende patrias debido a que tiene más de 30 años viviendo en la Ciudad de México y solo apoyaría al presidente por cuestiones económicas.

Por años el pueblo de Venezuela se encuentran viviendo una situación completamente precaria y no cuenta con oportunidades de crecimiento, por lo que cada vez más la gente exige un cambio verdadero, que se saque a Maduro del poder y haya democracia, desesperados por un mejor futuro. Famosos como 'La Divaza' y Aleska Génesis, han empleado sus redes sociales para exponer todo el sufrimiento de su país y suplican a Dios porque todo cambie en su amada nación.

Desgraciadamente, los resultados no fueron lo que se esperaba, debido a que se informó que Maduro se queda en el poder con presuntamente el 51 por ciento de votos. Dicha información ha generado mucha molestia y sorpresa pues, horas antes del aviso, una multitud de docenas de venezolanos ya habían arremetido en contra del actor de Rosalinda en demostración de que no lo querían por asegurar que es 100 por ciento un seguidor del trabajo de Nicolás, afirmando que sí ve por su patria.

En el video que circula por X, anteriormente conocido como Twitter, se puede ver como el galán de melodramas sale del puesto en el que implementó su voto, grabando con su celular, mientras que los opositores le gritan que es "un vendido" que se quedé "fuera" de Venezuela y muchos otros insultos. Esto no parece afectar en nada al actor, quién acompañado de un escolta, simplemente se dedica a grabarlos y caminar tranquilamente entre ellos, aún cuando uno de sus agresores trató de jalarlo, este solo se soltó y se alejó sin perder la calma.

Ante esto, Fernando compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos en el que explica porque su apoyo hacía Maduro y asegura que la gente lo culpa por ser leal a su nación, por ser hijo de un verdadero revolucionario y afirma que solo se han dedicado a querer cerrarle las puertas: "Eso no me lo perdonaron jamás, como no me perdonan haber tenido un padre revolucionario, leal y honesto como fue mi padre Nery Carrillo. Y por eso me trancaron la carrera, apostando a mi destrucción y extinción como hombre, como padre de familia y como artista".

