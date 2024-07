Amigo de Ben Affleck rompe el hielo sobre la rumoreada separación con Jennifer Lopez

Comparta este artículo

San Diego, California. - El cineasta Kevin Smith, amigo cercano de Ben Affleck, rompió el silencio sobre las especulaciones en torno a la posible separación del actor de Jennifer Lopez. Durante la Comic Con de San Diego el pasado domingo, Smith decidió platicar con la revista People, proporcionando una visión sobre la situación actual de Affleck y los rumores de una crisis en su matrimonio con la famosa.

Affleck, de 51 años, y Lopez, de 55 años, contrajeron nupcias en julio de 2022. Sin embargo, la pareja no ha sido fotografiada junta en varios meses, y los rumores de separación se intensificaron cuando Lopez celebró su cumpleaños sin Affleck. Además, el actor adquirió recientemente una nueva mansión en Pacific Palisades valorada en 20,5 millones de dólares, tras abandonar su hogar conyugal.

Amigo de Ben Affleck habla sobre la situación con JLo. Foto: Internet

Smith, quien ha trabajado con Affleck en varios proyectos cinematográficos como Mallrats, Chasing Amy, Dogma y Jay y Silent Bob Reboot, comentó: "Obviamente, ha estado pasando por una cosa, o al menos eso es lo que dice la prensa y todo eso. Yo, siendo su amigo menos confiable por ser muy de labios sueltos... mi esposa me dijo: 'Oh, deberías acercarte a él'. Yo estaba como, 'La última persona de la que necesita saber en este momento es el tipo que charla mucho'. Así que cuando esté en un buen lugar, me lo hará saber".

Smith añadió que planea contactar a Affleck cuando inicie la filmación de la próxima entrega de Jay and Silent Bob en otoño, y que no ha estado cerca de la situación actual de su amigo.

Mientras tanto, la nueva propiedad de Affleck cuenta con cinco dormitorios, seis baños y varias comodidades de lujo, lo que refuerza las especulaciones de que el matrimonio con Lopez podría estar en crisis. La pareja recientemente puso a la venta su casa de Beverly Hills por 68 millones de dólares, después de adquirirla por 60 millones el pasado mayo, sin haber encontrado compradores inmediatos.

Los rumores de problemas matrimoniales comenzaron a circular en mayo, cuando la pareja no fue vista junta desde finales de marzo. Una fuente anónima le dijo a In Touch: "Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que haya durado."

Por su parte, un amigo de Lopez en Los Ángeles comentó al medio Daily Mail que la cantante puso su corazón y alma en su relación con Affleck y que "no se rendirá sin luchar". La fuente agregó: "Por lo que escucho, todavía hay mucho amor allí, así que debe haber esperanza".

Jennifer Lopez se encuentra actualmente en la ciudad de Nueva York después de celebrar su cumpleaños número 55 en los Hamptons. En una reciente publicación, agradeció a sus seguidores por sus mensajes de cumpleaños, tras una fiesta temática de Bridgerton a la que Affleck no asistió.

Fuente: Tribuna