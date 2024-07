"Busco en la basura para comer": Hijo de Madonna vive tiempos difíciles tras independizarse

Nueva York, Estados Unidos.- Al parecer ni siquiera para el hijo de Madonna sería fácil abrir las alas y dejar el nido familiar. David Banda, de 18 años, se ha enfrentado a las dificultades que supone la vida adulta e independiente. Decidió probar sus capacidades y valerse por sí mismo. Después de haberlo intentado compartió su experiencia en este proceso y lo complicado que ha sido para él salir adelante por sus propios medios.

Banda dejó la casa de la 'Reina del Pop' para empezar a formar su propio camino en un departamento en el Bronx, Nueva York, el cual comparte con su novia y modelo María Atuesta. La adaptación ha sido de todo menos sencilla, ya que el dinero se ha presentado como un obstáculo con el que tienen que lidiar para sobrevivir. Incluso confesó al periódico extranjero The Sun que ha tenido que recurrir a medidas desesperadas para conseguir comida.

El joven da clases de guitarra online por las que cobra 200 dólares por sesión para solventar los gastos que conlleva sostener un hogar, sin embargo, reconoció que sus ingresos no son los suficientes para cubrir todas las necesidades; una de ellas es la alimentación. Sin tapujos contó al medio que en ocasiones tiene que hurgar en la basura en búsqueda de comida.

David Banda consigue dinero dando clases online de guitarra

Aunque no la está pasando del todo bien, el músico se dijo contento porque en este mal trago cuenta con la compañía y apoyo incondicional de su pareja colombiana de 21 años, a quien conoció a inicios de 2024. Banda prefiere verle el lado positivo a las cosas y en vez de amargarse por los ajustes en su vida, ha calificado esta nueva situación como "divertida" y "hermosa".

Me encanta. No estoy solo. Tengo a mi novia. Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven".