“Déjame en paz”: Selena Gomez habla furiosa de sus posibles cirugías estéticas

Ciudad de México. – Selena Gomez salió al paso de las especulaciones sobre su apariencia y procedimientos estéticos, luego de que un video de la TikToker Marissa Barrionuevo de 2023 generara un gran revuelo en redes sociales. En el video original, Barrionuevo especulaba sobre las posibles cirugías estéticas de la estrella de Only Murders in the Building, lo que provocó una respuesta directa de Gomez.

En un comentario en respuesta al video, Gomez expresó su descontento: “Honestamente, odio esto. Estaba arrugada debido a los brotes. Tengo bótox. Eso es todo. Déjame en paz”. Esta declaración llevó a Barrionuevo, quien cuenta con 16 mil seguidores en Instagram, a publicar un video de disculpas. En su disculpa, Marissa afirmó: “No le debes a nadie decirnos por qué no te ves igual a lo que tenías cuando eras adolescente o tenías 20 años. Te amo. Nada sobre ti”.

La disculpa de Barrionuevo generó reacciones mixtas entre los seguidores de Gomez. Algunos fanáticos consideraron que el comentario de Marissa estaba “molesto” ya que la discusión sobre la apariencia de Gomez parecía centrarse únicamente en ella. Otros criticaron a Barrionuevo por parecer estar usando a la estrella para ganar más visibilidad en sus redes.

A pesar del revuelo, la famosa mantuvo una postura conciliadora. En respuesta a la disculpa, la fundadora de Rare Beauty comentó: “A veces me pongo triste”, mostrando que no guardaba resentimientos hacia la TikToker.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Gomez, de 32 años, habla al respecto, pues anteriormente confirmó que utiliza bótox, lo cual defendió en el contexto de su relación con el productor musical Benny Blanco. Ante los comentarios de los fanáticos en Instagram sobre su apariencia, Selena respondió con humor: “Jajajaja me he puesto bótox, chica”.

La cantante y actriz también ha sido clara sobre su relación con Blanco, a quien defendió con firmeza en las redes sociales. En una de sus respuestas, afirmó: “Él es mi todo absoluto en mi corazón”, y en otra publicación destacó: “Sigue siendo mejor que cualquier persona con la que haya estado. Hechos”. Asimismo, Gomez subrayó que Benny Blanco la ha tratado mejor que nadie y que no permitirá que las críticas influyan en su vida amorosa.

La estrella de Wizards Of Waverly Place también compartió momentos felices con Blanco en redes sociales, incluyendo una foto en la que se la veía celebrando su cumpleaños número 32 con un collar de oro con una “B” minúscula, decorado con micro diamantes. Blanco, por su parte, publicó una imagen afectuosa de ambos en Instagram, en la que se veía a la pareja acurrucada en una cama, acompañada de un mensaje de cumpleaños lleno de cariño.

La relación de Gomez con Blanco es objeto de atención pública y de los medios, pero la estrella ha dejado claro que está en un buen lugar y no permitirá que las opiniones ajenas interfieran en su felicidad. En respuesta a los comentarios críticos, Selena escribió: “No entiendo... Este es el momento más feliz. Si no te importo yo, siéntete libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Alguna vez lo hicieron, ya no más, ya terminé con eso. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en [mi] vida en absoluto”.

Fuente: Tribuna