Facundo destapa que lo han invitado a 'LCDLFM', pero él se ha negado; esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde comienzos del siglo 2000, el nombre de Facundo ha resonado en la televisión mexicana debido a lo polémico que puede llegar a ser y es que, desde un comienzo, su programa que era frecuentemente comparado con Otro Rollo, era criticado por manejar aspectos que hoy en día serían considerados como cancelables. Por otro lado, su paso por Big Brother VIP tampoco dejó a nadie indiferente, ¿la razón? Llegó a insultar en diversas ocasiones a la actriz Lorena Herrera, a quien acusaba de ser hombre por su complexión, entre otras cosas.

Debido a lo mencionado anteriormente, no resultaría extraño que La Casa de los Famosos México estuviese interesado en incluir a Facundo entre la lista de celebridades que han aparecido en el elenco principal del reality show; sin embargo, hay una razón por la que el conductor aún no se ha hecho presente entre los participantes y es que, si bien sí lo han buscado, la realidad es que la celebridad se ha negado a hacerlo.

Facundo es invitado a 'LCDLFM 2', pero él se niega a entrar

Créditos: Internet

Ya antes La Casa de los Famosos México ha incluido a algunas celebridades que han participado en concursos similares, como es el caso de Poncho De Nigris y Sergio Mayer, quienes formaron parte de las ediciones de Big Brother; ambos tuvieron un gran éxito en la edición anterior de LCDLFM, porque precisamente ya sabían como jugar. Tomando lo antes dicho, esto podría tratarse de una experiencia más que benéfica para Facundo, pero el conductor no quiere ingresar a este tipo de concursos de nueva cuenta.

Según información brindada por Facundo, la producción de La Casa de los Famosos México ya se ha acercado dos veces a él, pero la celebridad no se ha atrevido a aceptar la invitación, la razón de ello es que estar en ese tipo de concursos no lo “hace feliz”, por otro lado, el presentador mencionó que las estrellas que conforman este tipo de concursos no son personas conocidas para él, a pesar de contar con una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

Facundo declaró: “Hay gente que tiene 10 millones de seguidores y yo no los conozco”. Y es que, es bien sabido que la producción no ha tenido miedo en invitar a estrellas de Internet, tan solo la temporada pasada la ganadora fue Wendy Guevara, quien era una influencer; mientras que en esta edición se incluyeron a nombres como Ricardo Peralta, Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo, quienes cuentan con una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

Fuentes: Tribuna