'La Casa de los Famosos', un fraude: Producción exhibe por error cómo instruyen a habitantes

Ciudad de México.- Una vez más el público afirma que existe fraude en La Casa de los Famosos México, debido a que recientemente a través de las redes sociales se ha compartido un video en el que se puede ver como la producción exhibe por error un momento en el que la productora, mejor conocida como La Jefa, está instruyendo a dos habitantes de esta segunda temporada sobre qué es lo que tienen que hacer delante de la cámara.

Esto ocurrió el pasado domingo 28 de julio, cuando la productora del mencionado reality show de Televisa llamó al confesionario a Arath de la Torre y a Luis 'El Potro' Caballero, y quería que realizaran una acción determinada, señalando que no solamente quería que lo hicieran, sino que buscaba que hubiera más interacción, así que comenzó a darles instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer y decir en su momento.

Como se sabe, como parte de las dinámicas y de los retos impuestos, Shanik Berman, que es por el momento la habitante más amada por el público, debía de renunciar a su 'Jorgito', que es el muñeco que llevó a la casa en representación de su esposo, Jorge Berman, con el que ha estado caso desde sus 19 años de edad y con el que tuvo a sus dos hijos, atravesando felicidad y el momento más desgarrador de su vida, la muerte de su hijo, Daniel Berman.

Y ahora, tras varios días teniendo que pasarla sin su muñeco que significa el mundo para ella dentro de esa casa, finalmente la productora, Rosa María Noguerón, decidió que era momento de reunirlos, así que encomendó a 'Potro' y a Arath que se lo entregaran, pero como se mencionó anteriormente les dio indicaciones sobre cómo, cuándo y en dónde, agregando que debían de interactuar con el muñeco y hacerle preguntas como si fuera de verdad.

Esto ha desatado los rumores de que habría fraude, pues este fragmento de la conversación no debería de haber sido escuchado por nadie de la audiencia, ya que las charlas en el confesionario con la Jefa son secretas, cuando no se trata de una nominación, siendo esto un claro error por parte de los técnicos. Aunque no es una conspiración o una ventaja lo que se realiza entre el trío antes mencionado, los internautas declaran que esto lo hacen con todo, nominaciones, posicionamientos y las peleas que se ven, asegurando que nada de lo que se ve en vivo es real.

Fuente: Tribuna del Yaqui