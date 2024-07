Lolita Cortés humilla a director de 'La Academia' y la amenaza con hundirla en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz y cantante, Lolita Cortés, ha dado de que hablar durante su polémica participación como juez dentro de La Academia, pues no tuvo reparo al momento de humillar a Héctor Martínez, director del reality de canto más famoso, el cual no se quedó de brazos cruzados en esta ocasión y le lanzó una contundente amenaza, en la cual le dijo que iba a hundirla en TV Azteca, ¿acaso va por su cabeza para que sea despedida?

Lola no es conocida por ser una mujer dulce y benevolente, sino por ser despiadada y mordaz al momento de compartir su crítica, la cual a veces no solo se extiende a los participantes, sino a otros famosos con los que hace comparaciones. Tal es el caso de hace dos años, cuando en la temporada pasada criticó a Kabah, afirmando que la única talentosa de dicha agrupación era María José, comenzando una guerra de dimes y diretes con Apio Quijano, quien no dudó en responderle.

Su historial de peleas en vivo y a través de las cámaras de Venga la Alegría, por aquellos que deciden responderle, son totalmente esperadas y no sorprende que terminé molestando a miles con una sola critica. Ahora, el pasado domingo 28 de julio, durante el segundo concierto que se realizó en el reality, no fue la excepción y una vez más la denominada 'Juez de Hierro' tuvo un enfrentamiento por sus comentarios a los alumnos.

Para la exjueza de Las Estrellas Bailan en Hoy, los integrantes que luchan por sus sueños no tuvieron un exorcismo efectivo, usando la palabra "chamuco" para referirse a la desafinación vocal de los participantes, declarando que Héctor como el Padre Karras, un reconocido sacerdote que realizaba exorcismos, fracasó públicamente, pues aunque diga que dentro de la casa lo hacen bien, la realidad es que para ella "el chamuco está más grande que nunca", y van en retroceso en vez de avanzar.

Ante este hecho, Héctor no se quedó callado y le respondió a Lolita que debía de cuidar lo que decía porque si seguía hablándole de esa manera la iba a hundir, pues tiene "mucha tela de donde cortar" y él también la expondría ante todo el público del Ajusco, a lo que ella no se inmutó y le dijo que le parecía "perfecto", que ella no estaba preocupada de lo que pudiera decir de ella y aclaró que jamás lo insultó, que si él se lo tomaba por el mal lado era su problema, cerrando su pelea, pues el director prefirió volver a sentarse y no dejar que las cosas avanzaran más.

Fuente: Tribuna del Yaqui