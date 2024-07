Qué siempre no: Claudia Lizaldi aclara que su exnovio no le fue infiel con Ingrid Coronado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que cambiar de opinión es de sabios, al igual que reconocer los errores, y la conductora Claudia Lizaldi dio muestra de ello en días recientes, cuando brindó una entrevista en la que decidió dar un paso hacia atrás y aclarar que su expareja, Germán Bricio Arzubide jamás le fue infiel con la expresentadora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, algo que sorprendió a más de uno.

En México ha quedado más que demostrado, que a la gente, no le gusta enterarse que algún famoso cometió infidelidad con sus parejas sentimentales, para muestra de ello se pueden pensar en varias personas como es el caso de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Karla Panini, Maite Perroni o la expareja de Gabriel Soto con Irina Baeva; todos ellos tienen en común que alguna vez fueron linchados socialmente porque la gente consideró que habían aplicado juego sucio con sus parejas o con algún tercero.

Es bajo este contexto que cuando trascendió la noticia de que, posiblemente, Ingrid Coronado habría sido la tercera en discordia en el fin de la relación de Bricio Arzubide con Lizaldi, la gente no tardó en estallar en contra de la exesposa de Fernando del Solar. Sobretodo porque la propia Claudia compartió un mensaje en el que dejó entrever que estos hechos eran ciertos en el que escribió la frase: “Ojo de loca no se equivoca.”

A meses de estos hechos, Claudia decidió dar un paso hacia atrás y aclaró que todo se trató de un malentendido, puesto si bien, sí llegó a creer que su expareja le fue infiel con Coronado, la realidad fue bastante distinta. Lizaldi contó en una entrevista para Ventaneando que algunas personas se le acercaron para contarle el otro lado de la historia, lo que ayudó a que todo terminara de tener sentido para ella y, de esta manera se pudiese limpiar la imagen de Ingrid y Germán.

“No, no, no ya me contaron más, luego llegó otra persona que me contó cosas que terminó la historia de cuadrar muy bien. No hubo infidelidad y qué bueno que lo preguntes, y mucha gratitud y mucho agradecimiento, eso también”, señaló la exBig Brother.

Claudia Lizaldi aclara rumor sobre infidelidad

Posteriormente, Claudia fue cuestionada con respecto a su postura sobre que Germán se diera una nueva oportunidad en el amor con Ingrid, a lo que ella comentó: “Agua que no has de beber déjala correr, se acomodaron los tiempos, pero además cuando se acomodaron los tiempos con las historias que me contaron, también se acomodó todo dentro de mí y dije ¡uh!”. Lo que de alguna manera ayuda a dejar en claro que no tiene ningún problema con que ambas celebridades disfruten de su amor.

