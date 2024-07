"Se la cog... y piensa en mi": Niurka afirma que Juan Osorio la ama y destroza a su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nuevamente el nombre de la reconocida actriz y vedette cubana, Niurka Marcos, está causando una conmoción en todo el mundo del espectáculo, pues en una reciente entrevista esta afirmó que aún la ama su exesposo, el productor de novelas, Juan Osorio. No conforme con ello, se ensañó con su novia y la destrozó sin piedad, pues aseguró que cuando "se la cog... está pensando en mi".

Según la psicología, cuando alguien se obsesiona tanto con otra persona u objeto, confundiéndolo con amor, este no se detiene hasta tenerlo sin importar dañar a terceros, y en caso de no poder obtenerlo, deciden destruirlo para que no sea de nadie más, y según Niurka, este sería el caso del productor de Televisa. Osorio y la cubana estuvieron casados varios años en la década de los 2000's y de su relación nació su hijo menor, Emilio Osorio.

Ahora, en este 2024, todo lo no resulto del pasado y nuevas polémicas del presente, ha originado que entre los exesposos se encuentren en medio de una guerra de dimes y diretes a través de los medios de comunicación, en la que la actriz de Fuego en la Sangre no para de hundirlo. Su enemistad comenzó desde el 2023, cuando Emilio salió de La Casa de los Famosos México, pues Niurka asegura que lo sacó la producción no el público y Juan no lo ayudó como debería por ser su hijo y ahora, se ha vengado con el fracaso que ha sido su obra de teatro, Aventurera.

Y en las recientes declaraciones de la cubana para Sale el Sol, esta aclaró que el motivo por el que Juan la ha estado atacando es porque todavía la ama y no puede vivir sin ella, asegurando que su actual prometida, Eva Daniela, solo sería un sustituto de ella, declarando que cuando "se la cog... está pensando" en ella, y que a lo largo de estos 20 años al no poder controlarla ha querido hacer otras Niurkas, pero como no ha podido ahora trata de hundirla.

Finalmente, declaró que ella no va a permitir que se salga con la suya y va a seguir siendo ella, afirmando que la realidad de su separación no fueron los chismes y que es mentira que el productor de Mi Corazón Es Tuyo la dejó a ella, sino que ella lo dejó a él porque le dijo "tu a mi no me sirves para nada" y por eso se dedicó a demostrarle que ella le servía a muchos otros para todo, y eso es lo que él no supera aún.

Fuente: Tribuna del Yaqui