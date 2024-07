Tenía cáncer: Muere exparticipante de 'Survivor' a los 46 años; famosos lloran su partida

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Lamentablemente se ha informado que después de su larga batalla contra el cáncer, la querida exparticipante de Survivor's Regret y actriz, Erica Ash, no resistió más y falleció a los 46 años de edad, dejando a familiares y amigos devastados, quienes a través delas redes sociales han llorado su partida y enaltecieron su talento como celebridad televisiva y sus grandes cualidades como ser humano.

Este lunes 29 de julio, en Hollywood se ha vestido de un triste luto, pues la familia de Ash a través de un sentido comunicado han confirmado que con tan solo 46 años de edad, la joven no pudo más y sucumbió en medio de su batalla en contra del cáncer. Aunque no se ha revelado que esta enfermedad le haya arrebatado la vida, ni si es que se encontraba hospitalizada o en la comodidad de su hogar, se cree que no podría haber otro motivo.

La familia de la estrella de TV en una entrevista con The Hollywood Reporter conmovieron al dejar un sentido mensaje de despedida para su ser amado, en el que resaltaron todas sus cualidades como ser humano: "Erica era una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones". Se desconoce si se le hará un servicio público, pero se espera saber más adelante.

Erica Ash. Internet

Ante esta lamentable información, varias celebridades han empleado sus cuentas de Instagram para despedirse con sentidos mensajes en el que expresan lo que más amaban de ella, como Loni Love, quién expresó lo talentosa que era y lo mucho que iba a extrañar su dedicación a su trabajo: "Me entristece confirmar el fallecimiento de mi amiga y compañera actriz Erica Ashe. Talentosa y divertida, ya fuera en el programa Survivor's Regret o Madtv, ella ponía todo de sí en su trabajo. Ella siempre estaba ahí… ahora se ha ido… Mi más sentido pésame a su familia y followers".

¿Quién era Erica Ash?

La joven mujer era todo un talento en la televisión estadounidense, saltando a la fama por su participación estelar en las películas de la franquicia de Scary Movie, y ganándose la admiración de millones ante su talento para pasar del drama, terror y suspenso a la comedia con su participación en programas como Survivor's Regret, Real Husbands of Hollywood, y los sketches de comedia, Mad TV.

Erica padecía cáncer. Internet

