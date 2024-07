Acabó de taxista: Tras perder exclusividad, actriz cambia de trabajo y regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien trabajó durante más de 30 años en Televisa y que luego perdió su contrato de exclusividad, confirmó que ya no trabaja más como taxista y anunció su regreso a los melodramas del Canal de Las Estrellas. Se trata de la estrella mexicana Alejandra Procuna, quien en 2017 dejó de ser exclusiva de San Ángel y acabó trabajando como chofer de aplicación para solventar sus gastos personales.

Alejandra llegó a las filas de la televisora de los Azcárraga desde inicios de los 90's y su primera telenovela fue Yo compro esa mujer. Después estuvo en otras como Huracán, Vivo por Elena, Duelo de pasiones y Tormenta en el paraíso. Pero sin duda alguna su carrera destacó gracias a sus trabajos como villana en los melodramas María la del barrio, Nunca te olvidaré, Salomé, ¡Vivan los niños! y Amy, la niña de la mochila azul.

Tras casi tres décadas trabajando en San Ángel, en 2017 los ejecutivos dejaron retirarle la exclusividad a la también comediante y esto la obligó a buscar otra forma de obtener ingresos económicos para sobrevivir. Fue en ese momento que Alejandra se convirtió en conductora de apps: "Tuve que invertir mi tiempo manejando 14 horas diarias durante seis meses, sin importar que tuviera los ojos muy cansados por lo mismo de las jornadas muy largas de trabajo".

Alejandra Procuna durante su juventud

Afortunadamente la exparticipante de Big Brother VIP volvió a Televisa de lleno en 2023 cuando el fallecido productor Nicandro Díaz la invitó a participar en el melodrama Golpe de Suerte. Tras su destacada participación en el proyecto, este año Procuna volverá a hacer una novela en Las Estrellas y ella misma confirmó esta entrevista ante diversos medios que la abordaron a las afueras de las instalaciones de San Ángel.

La mexicana de 54 años comentó que aunque no podía dar los detalles de la producción en la que ya está trabajando, sí está contenta por la oportunidad: "Aquí vengo, no sé si puedo decir qué novela, pero ya empiezo novela, vamos a grabar ya en julio, estoy contenta, ya vine a lectura". Y es gracias a su regreso a la pantalla chica que ahora ya pudo dejar de trabajar como taxista de aplicación: "Es un placer, llegar y saber que tienes trabajo".

Procuna explicó que no sabe cómo agradecer todo lo que tiene en la vida: "Aquí y ahora todo parece indicar que tengo trabajo todo el resto del año, ¿cómo puedo agradecer?, gracias a Dios nunca me ha faltado nada". Y finalmente, Ale no descartó volver a conducir pero solo por gusto: "Gracias a Dios ya pude cambiar mi palomita blanca (su camioneta), yo lo disfruté mucho (ser chofer), me dan ganas de regresar algún domingo pero ya por gusto, no por necesidad".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes