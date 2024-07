Alfredo Adame se suma a la polémica de 'Aventurera'; defiende a Irina Baeva y hunde a Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, Irina Baeva debutó como la protagonista de Aventurera, sin embargo, las cosas no salieron según lo esperado y la gente no tardó en destrozar a la actriz rusa de Televisa, puesto desde su perspectiva, la famosa no llenaba los zapatos de histrionistas que habían participado en el mencionado papel con anterioridad, tal es el caso de Edith González, quien incluso se volvió tendencia durante la semana de estreno.

El desempeño de Baeva como ‘Elena Tejero’ inició, de manera inesperada, un debate en la comunidad artística, puesto si bien hubo quienes destrozaron a la estrella de televisión, como es el caso de Lyn May o la propia Niurka Marcos, también han salido quienes defienden a la famosa rubia. Un ejemplo de ello es el ocurrido con Alfredo Adame, quien en días recientes brindó una entrevista en la que sacó las garras por la novia de Gabriel Soto.

Alfredo Adame sale en defensa de Irina Baeva

Desde la perspectiva de Alfredo, narrativamente hablando tiene sentido que Irina no muestre las grandes capacidades que Edith González o la propia Niurka demostraron en su momento, puesto en la historia ‘Elena Tejero’ era una jovencita de familia que, por asares de la vida termina trabajando en un cabaret. También destacó que Baeva no es una bailarina profesional, por lo que es natural que le tome tiempo el moverse como las vedettes de antaño lo hicieron.

“Yo creo que ella no debería meterse en esos asuntos, lo que yo sí quiero descalificar son todas esas críticas destructivas que le hizo a Irina… Si se acuerdan, la historia del personaje de Elena Tejero llega de la frontera, es una hija de familia, chava fresa y cae en manos de Lucio y la meten en un cabaret, lo lógico es que ella sea una super bailarina… Niurka lo hizo de locura, Edith Gonzales también, Liz Vega igual y lo han hecho muy bien, son bailarinas profesionales, ella no es bailarina profesional y pues yo lo veo lo más natural… está haciendo su mejor esfuerzo, denle tiempo…”

Por otro lado, Alfredo Adame mencionó a Niurka, actriz que se ha mostrado como una de las principales detractoras del proyecto de su exesposo y que anteriormente se le lanzó a Baeva, argumentando que, para hacer a ‘Elena Tejero’ no bastaba con solo ser bonita, sino que tenía que tener otras características como saber actuar y bailar. Sin embargo, el exconductor de Hoy dejó en claro que la famosa cubana se estaba comportando muy dura con Irina.

Por otro lado, Adame habló sobre la nueva pelea que se está gestando entre Juan Osorio y Niurka Marcos, en la que el productor mencionó que la vedette de Cuba había obtenido su primera oportunidad gracias a él y que al atacar su trabajo en la actualidad, se estaría comportando como una malagradecida. Alfredo mencionó que este tema estaba mayormente relacionado con el amorío que ambos tuvieron en el pasado: “No nos debemos atacar… No deberían suceder esas cosas, no debemos atacarnos, podemos hacer críticas constructivas”, compartió el actor de Cuando me enamoro.

