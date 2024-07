¿Deja TV Azteca? Laura Bozzo comparte fuerte mensaje tras duras criticas al unirse a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente decidió emplear su cuenta de las redes sociales para compartir un fuerte mensaje en el que se defiende de las duras criticas que ha recibido en las últimas horas por haberse unido a Venga la Alegría, ¿será acaso que por ello decidió dejar TV Azteca?

Después de que Laura fuera vetada de Televisa ante sus problemas legales por su evasión de impuestos al SAT, y haber estado prófuga de la justicia, actualmente se encuentra regresando con fuerza a la televisión, puesto a que en la empresa del Ajusco le están dando una gran visualización ante sus cámaras, pues además de haber formado parte de MasterChef Celebrity, también es presentadora de su tan famoso matutino.

Fue precisamente el pasado lunes 1 de julio que se hizo oficial dicha información, arrancando el séptimo mes del 2024 con Bozzo ante las cámaras al lado de presentadores como Kristal Silva, Luz Elena González y el resto del elenco por el que se encuentra actualmente conformado el programa. Sin embargo, en vez de un cálido recibimiento, el público de la emisión matutina la destrozó con severas criticas, asegurando que no tardaba en salir de pleito con quién sea.

Laura en Venga la Alegría. TV Azteca

Ante este hecho, la reconocida presentadora, empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para dejar en claro que no está para nada de acuerdo con los comentarios que le hicieron, afirmando que deberían de recordar que es toda una profesional y que no lo que ven en realitys es lo que pasará en un programa al ser presentadora: "Los que están criticando mi llegada a @VengaLaAlegria se olvidaron que nací en la tele como conductora lo he sido en varios programas en diversas cadenas se quedaron con los realitys un formato diferente soy una profesional primero vean y luego juzguen".

Ante este hecho, los cientos de seguidores de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, volvieron a dividirse opiniones, debido a que unos afirmaron que así se hablaba y sería lo que el programa necesita para darle un aire más refrescante, mientras que otros se volvieron a burlar de ella: "A hue... ching... madre", "Le vas a dar sabor a un programa que le urge, yo sí quiero verte", "Regrese a Perú, allá la necesita su pueblo" y "¿Cuál profesional señora?, ya dejé de estar haciendo el ridículo".

Fuente: Tribuna del Yaqui