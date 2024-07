¿Divorcio en Televisa? Omar Fayad confirma que se separó de Victoria Ruffo por varios meses

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue a finales del pasado 2023 cuando surgió el rumor de que Victoria Ruffo y Omar Fayad estaban atravesando una grave crisis en su matrimonio y que incluso, hasta ya había comenzado con los trámites de divorcio. Luego de que esta controversia se calmara y el público se olvidara un poco de ella, ahora el político mexicano decidió abordar los rumores y confesó si realmente se divorció de la estrella de Televisa.

El exgobernador del estado de Hidalgo reapareció en México este fin de semana, ya que acudió al nacimiento de la pequeña Tessa, primera nieta de Victoria Ruffo. Recientemente reporteros del programa Ventaneando encontraron a Omar en la calle y no dudaron en preguntarle de su presunta separación con la protagonista de telenovelas como Corona de lágrimas y La Madrastra. "Alguien inventó ese rollo y pues ya mejor hasta nos reímos, no es así, ya lo vieron ustedes, al contrario, entre nosotros bromeamos, ¿vas a venir o no vas a venir?", expresó el político.

El embajador mexicano en Noruega mencionó que sí estuvo separado de su esposa durante meses, pero aclaró que solo se trató de una distancia física ya que él tuvo que mudarse a Europa para cumplir con sus deberes: "Son cosas de familia disfuncional. ¿Por qué?, pues porque ustedes saben que yo tengo una agenda que cumplir, tengo un trabajo que hacer y dónde lo hago, pero mi esposa tiene una propia, y es muy difícil", manifestó.

Omar Fayad niega divorcio de Victoria Ruffo

Conjuntamente, Omar contó que su familia lo visitó en Europa el año pasado pero no se sintieron muy conformes con el viaje debido al clima: "Ella se fue conmigo en diciembre y con los niños a Noruega y José Eduardo, todos estuvieron en Noruega conmigo. Claro, fue un show, porque en diciembre andábamos hasta menos 23 grados, en enero se regresaron y decían ‘nos traes en verano’, y les digo 'no, pues vénganse a vivir todos acá'", relató.

No obstante, Fayad explicó que la 'Queen de las telenovelas' no lo puede acompañar en aquel país por cuestiones laborales: "A ver, todos tienen agenda, mi señora, ustedes saben que trae gira de teatro, tiene sus propios proyectos. Es difícil como familias, entonces siempre van a inventar esas cosas, pero pues ya ven que eso no es nada", recalcó. Finalmente, el político reveló su secreto para mantener una relación estable con Ruffo.

Además, expuso el motivo por el que la actriz y sus hijos no pudieron irlo a visitar este verano: "Siempre encontramos el cómo, como ahora, o ellos van o yo vengo, o nos juntamos en algún lado, ahorita sí ha sido difícil porque ahorita ya tenía yo prácticamente 5 meses de no estar aquí, y el plan es que ellos se iban ya. Cuando nos anuncia José Eduardo, pues cambiamos todo el plan porque ya no se fueron", resaltó Fayad.

