Drama en TV Azteca: Laura Bozzo calla en vivo de 'VLA' a conductor y crea fuerte discusión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en TV Azteca se acaba de desatar un nuevo drama, debido a que la nueva conductora de origen peruano, Laura Bozzo, hizo de las suyas con uno de sus colegas, pues durante el programa en vivo de Venga la Alegría, no tuvo reparos al momento de callar a Mauricio Barcelata, uno de los presentadores del matutino, además de que dio pie a una fuerte discusión sobre temas de santería.

Bozzo es sin duda una de las presentadoras latinoamericana con más escándalas, pues dado a su rudo carácter y sus crudas opiniones sobre sus colegas, la exparticipante de La Casa de los Famosos no tiene reparo al momento de destrozarlos, criticando su manera de hacer las cosas o de actuar ante ciertos aspectos. Un claro ejemplo es cuando salió de MasterChef Celebrity, pues recalcó que su decisión fue basada en las "trampas" y "engaños" del team 'Hielitos', afirmando que estaba indignada de que no se les pusiera un alto.

Y ahora, una vez más su inflexibilidad la puso en el centro del escándalo, pues al hablar sobre los temas sobrenaturales, del mal de ojo y temas de brujería, misma que ella ha dicho que existe y que ha sido víctima en más de una ocasión, quiso hablar directamente con la audiencia del programa producido por Maru Silva, y pidió amablemente que enviaran sus experiencias con esta clase de situaciones.

En ese momento, el expresentador de Guerreros 2020 quiso hacer una acotación ante este petición, para dar un ejemplo de los casos más comunes, pero, Laura inmediatamente lo calló y con un gesto de molestia le dijo: "¿Por qué me interrumpes, mi amor?". Si bien Barcelata es conocido por también tener un fuerte carácter, en esta ocasión optó por no pelear, pero fue muy evidente su molestia al momento de expresar un "no puedo creerlo" y reacomodarse en su asiento.

Finalmente, en la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, compartieron que tras salir del aire el tema no fue cerrado, sino que la presentadora y los invitados especializados en estas cuestiones se sumergieron en una intensa discusión en el que Laura recalcaba que el poder de Dios todo lo podía, mientras que ellos destacaban que hay ocasiones que hay personas que necesitan protección extra por lo intenso de estas santerías de las que son víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui