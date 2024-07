Karla Souza deja atrás la actuación; anuncia lanzamiento musical producido por Amandititita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nada más emocionante que reinventarnos y descubrir nuevas pasiones, como Karla Souza que se dio la oportunidad de darle un aire fresco a su vida, para lo que dejó de lado su experiencia como actriz de cine y de televisión para incursionar en la esfera musical.

La artista compartió la buena noticia con sus seguidores y se dijo muy emocionada por el lanzamiento de su álbum al que decidió titular Melena. En un post en Instagram dejó una imagen y dos videos. En la primera se ve lo que podría ser la carátula de su disco y los videos son tomas breves de ella grabando en un estudio. Sobre estos últimos, los usuarios comentaron que no tenían sonido, pero algunos más respondieron que quizás no se trataba de un error, sino de un gesto intencional para no dar adelantos de cómo sonará su propuesta musical.

Se desconoce la fecha de lanzamiento

Por otra parte, en la fotografía aparece el rostro de Souza en primer plano, bajo una tonalidad azulada que predomina en todo el espacio. En la parte superior se lee su nombre en mayúsculas y letras de color amarillo, mientras que en la parte inferior está el título Melena en cursivas. Ella viste lo que parece ser una blusa de cuello larga hecha con perlas de distintos tamaños. Como accesorios no lleva más que unos pendientes discretos, en tanto que su maquillaje es dramático y como peinado llevó el moderno wet look.

Hasta el momento se desconoce a qué género se inclinó Souza, si el ritmo será tranquilo o bailable, cuál será el concepto del disco y de qué hablarán sus letras, lo único que se sabe es quién la asesoró en la fase de producción. La cantante y compositora Amandititita se encuentra detrás del debut de la famosa.

Por su parte, la intérprete de La Muy Muy y Metrosexual, reconoció que el trabajo quedó increíble y que por ello iba a ser todo un éxito. Finalmente, le agradeció a Souza por confiarle su proyecto.

Amiga bella quedó increíble tu música. La vas a romper, gracias por la confianza".

Como era de esperarse, los comentarios llegaron rápidamente. Además de las felicitaciones de sus seguidores, Souza contó con el respaldo de uno de sus colegas y amigos más destacados, Luis Gerardo Méndez, quien en la misma publicación escribió: "Me alegra verte alcanzar tus metas".

Fuente: Tribuna Sonora