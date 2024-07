Luto en Televisa: Daniela Romo sufre partida de querida productora y hace triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Daniela Romo, recientemente se presentó como madrina de una importante obra de teatro, en la que los medios de comunicación al abordaron, y cuestionaron sobre el doloroso luto en el que ella y Televisa se envolvieron hace seis meses, con el deceso de su gran amiga y productora, Tina Galindo, revelando que aún sufre su partida y agregó una muy triste confesión.

Tras varios años luchando con las secuelas del Covid-19, el 29 de enero de este 2024, Galindo perdió la vida, dejando no solo a fans y familiares destrozados, sino también una sensación de profundo vacío en la vida de Romo, quien era la amiga más unida y cercana de Tina. La intérprete de De Mi Enamórate tenía más de 40 años conociendo a la productora y desde hacía alrededor de 20 años que eran inseparables, confidentes y mejores amigas.

Y ahora, al ser la madrina de las 200 representaciones de la obra de teatro de El Mago, que es esteralizada por la joven Lucerito Mijares, Daniela fue abordada por la prensa, que le cuestionó primeramente sobre su participación en este día tan importante para los actores, a lo que ella reconoció el talento de la hija de Lucero, destacando que la había visto básicamente nacer y crecer y se sentía orgullosa de ver como se desarrollaba su talento. Hay que recordar que Daniela y Lucero trabajaron juntas cuando la joven actriz y cantante era apenas una bebé de meses.

Daniela con Carla, su hijo, y Tina. Internet

Por otro lado, le preguntaron cómo se sentía tras seis meses del deceso de su entrañable amiga Tina, a lo que rápidamente la actriz de Alborada pidió que no se le preguntara más al respecto, dado a que sigue viviendo ese duelo con mucho dolor, aclarando que para ella no va a tener un fin, que toda su vida va a vivir con él, pues era alguien sumamente especial en su vida: "Ese seguirá, ni me preguntes porque eso, eso no se va a ir nunca de mí".

Tras esto, Daniela se despidió amablemente de los reporteros, que se toparon a la estrella del momento, quien, con mucha emoción declaró que estaba sumamente agradecida por la oportunidad que se le dio en El Mago, destacando que ha sido un lugar en el que ha podido crecer como artista y le ha permitido seguir aprendiendo, asegurando que ella sigue buscando aprender más y ser una artista más completa en cada oportunidad.

