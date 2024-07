¡Nuevo pleito! Yuri llega a 'Ventaneando' y tunde a Verónica Castro con fuerte recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que hay un nuevo pleito en la farándula mexicana, pues durante los últimos días las cantantes Yuri y Verónica Castro se han enfrentado a través de declaraciones ante la prensa. El culpable detrás de este enfrentamiento es nadie más y nadie menos que Cristian Castro, con quien la intérprete jarocha recientemente tuvo una gira de conciertos que presuntamente acabó mal.

Yuri decidió no quedarse callada luego de que 'La Vero' revelara que su hijo estaba sentido con la cantante rubia, porque ella dijo ante los medios de comunicación que no eran amigos, pese a su reciente colaboración en la gira Unidos en el Escenario Tour. En entrevista para el programa Ventaneando, la oriunda de Veracruz negó que sienta enojo o incomodidad con Cristian Castro, pero esclareció los motivos por los que continúa en su dicho sobre la relación que tiene con el 'Gallito feliz'.

La intérprete de éxitos como El apagón y La maldita primavera dijo contundente: "Me preguntaron 'oye, ¿pero es realmente tu amigo?', dije 'bueno, Cristian no es mi amigo, para mí un amigo es la persona con la que voy a comer'. Eso no quiere decir que, porque no sea mi amigo, es mi enemigo o me cae gordo, si me cayera gordo no hubiera hecho yo la gira con él", manifestó.

Acto seguido, la veracruzana envió un contundente mensaje a Verónica, afirmando que está equivocada: "Quería aclararte Vero, que efectivamente, que el que yo diga que tu hijo no es mi amigo, no quiere decir que sea mi enemigo, ni que me caiga gordo, entonces yo lo estoy haciendo para aclarar". En este sentido, Yuri brindó le recalcó a Castro que intentó acercarse al cantante, varias veces, pero este rechazó las convivencias con ella.

Yuri tunde a Verónica por defender a Cristian Castro

Cristian no es mi amigo, porque no se dieron las cosas, tú conoces muy bien a tu hijo", le dijo Yuri a Verónica.

Y añadió: "Cristian me dijo ‘no soy una persona que conviva, relájate, no pasa nada’. Yo lo iba a buscar al camerino para decirle ‘vente, vamos a entrar, vamos a orar si quieres, o vamos a vernos, antes del show’, y hubo alguien de su equipo que me dijo ‘no, el señor no quiere que lo vayas a buscar, salen directo’, y yo 'ah ya, perfecto', entonces yo soy muy respetuosa con mis compañeros”, resaltó la jarocha.

No obstante, Yuri externó su deseo porque esta situación no afecte su trato con la famosa expresentadora de Televisa, quien recientemente estuvo hospitalizada por dos cirugías. "Sí me sentí mal cuando Verónica dijo eso, porque a lo mejor te contaron mal la historia Vero, yo te quiero mucho y te respeto muchísimo, y para mí eres una persona muy especial, y siempre has tenido esa educación de irme a saludar a los camerinos, como ahora que nos presentamos juntos tu hijo y yo, y fuiste con esa sencillez que a ti te caracteriza, y para mí eso cuenta muchísimo", expuso.

Hubo un momento en que la primera chica, Mariela me pidió, me dijo 'mira, por favor no comentes, no hables', y yo lo respeté".

Finalmente, Verónica negó que sus declaraciones sobre la vida amorosa de Cristian hayan tenido que ver con el final de sus shows con el intérprete. "La gira no se termina por ninguna relación, ni se termina por conflictos personales, en lo absoluto, Cristian no es peleón, Cristian es muy pasivo, él tiene otras cosas, como yo, soy exigente, disciplinada, él es más relajado, cositas así, no le gusta ensayar, Cris fue el que decidió y yo lo respeto, y no pasa nada, ni estoy molesta, lo vuelvo a ver y lo vuelvo a abrazar, no quedamos en mal", dijo ante los reporteros de Ventaneando.

Fuente: Tribuna