¿Sigue grave? Yolanda Andrade vuelve a abandonar 'Montse&Joe' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Yolanda Andrade se colocó en tendencia en redes sociales y medios de comunicación debido a que no estuvo presente en la reciente transmisión de su programa, Montse&Joe. Sí, tras enfrentar graves problemas de salud que la llevaron a estar hospitalizada en días recientes, ayer martes 2 de julio la conductora sinaloense volvió a salir del aire en el programa del Canal Unicable.

Como se recordará, el mes pasado la nacida en Culiacán volvió a aparecer con un ojo vendado y días más tarde encendió las alarmas tras usar un pizarrón para comunicarse con su compañera Montserrat Oliver, pues no podía hablar. Después de ello la producción tuvo que cancelar una emisión, pues al parecer Yolanda no se pudo presentar a grabar el programa y finalmente, la semana pasada Montse&Joe volvió al aire pero sin ella.

Luego de que el pasado martes Mariana Echeverría se encargara de ocupar su lugar en el proyecto televisivo, ayer quien reemplazó a Yolanda fue nadie más y nadie menos que Luis 'Potro' Caballero. "Joe se transformó en hombre, un hombre de verdad", dijo Oliver para recibir a su invitado pero no compartió detalles de la salud de Yolanda: "Le mandamos un beso a Joe que todavía está ahí en su casa", dijo la también modelo.

En tanto que el conductor e influencer mencionó que él admiraba demasiado a Andrade y que incluso compartían la misma personalidad: "Hoy me transformé, es mi animal espiritual, es algo que me encantaría ser, me identifico mucho con ella porque es irreverente, salvaje, y hay veces que puede ser inoportuna, igual que yo", dijo el futuro habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Lo último que se supo de Yolanda Andrade

Aunque Montserrat no compartió detalles sobre cómo se encuentra su gran amiga, se cree que se encuentra mejor de salud ya que hace algunos días mostró que había visitado la playa después de mucho tiempo batallando con el tema de su salud. En tanto que Marilé Andrade, hermana de Yolanda, explicó que los médicos habían diagnosticado a la presentadora con "algo en la cabeza" y aseguró que a partir de julio volvería a grabar Montse&Joe.

Yolanda visitó la playa tras problemas de salud

