Tragedia en TV Azteca: Tras hospitalización, en 'VLA' dan triste noticia de Rubén Cerda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido comediante y actor, Rubén Cerda, desde hace varios días que se encuentra hospitalizado tras emergencia de salud, misma que ha sido considerada como una dura tragedia para TV Azteca y sus fans, al ser una de las celebridades más queridas de estos tiempos. Y ahora, este miércoles 5 de julio, en vivo de Venga la Alegría se ha dado la triste noticia de que volvió al quirófano por un revés en su primera atención.

El querido actor de Cero en Conducta, actualmente es un entrañable miembro del mundo del espectáculo, por lo que desde que se informó que fue internado en el nosocomio la preocupación fue muy evidente en miles de sus fans, en especial porque hace apenas un año que inesperadamente enviudó. Según informes que dio el propio Rubén, la noche del pasado miércoles 26 de junio se empezó a sentir mal: "Un dolor muy fuerte, por lo cual ingresé al hospital en la madrugada del día de ayer (27 de junio), me intervinieron quirúrgicamente por una distensión abdominal".

Todo parecía estar en orden, pero por desgracia todo cambió y la vida de Cerda corrió un alto riesgo cuando las suturas de su primera operación se abrieron y comenzó a salirse parte de los intestinos, así que debió de ingresar nuevamente al quirófano y volver a hacer un procedimiento para prevenir que pasara de nuevo: "Se descoció una de las suturas qué yo tenía por ahí se bajó nuevamente parte del contenido intestinal, entonces lo que hicieron fue volvérmelo a meter, volverlo a cocer, meterme una malla porque es una zona frágil. Ya de ahí ha sido puro para arriba".

Dicha operación era un tema delicado, sin embargo, por fortuna el histrión logró salir con éxito y este miércoles 3 de julio en una llamada en vivo del matutino producido por Maru Silva, dijo que ya estaba mucho mejor, y que espera el próximo viernes 5 de julio estar presente en La Academia VLA, como se tenía previsto desde la semana pasada, incluso habló de lo que tiene preparado: "Va a ser una sorpresa, ya le diremos, no les voy a decir cual va a ser, pero ya está elegida y ensayada. Yo deseo que a todos nos vaya bien y quién tenga que ganar que padre".

En cuanto a la competencia y las duras criticas que recibieron sus colegas, Ferka e Imelda Tuñón, destacó que no cree que sean malas, sino que simplemente no han encontrado el tono: "Siento que yo que no estaban cómodas, no se si no le atinaron al tono o realmente no están manejando el tipo de música que saben manejar". Finalmente, señaló que Ferka fue la más criticada y es la que más debería de enfocarse a buscar tonos y estilos que queden más con su estilo, con su clase de vocalización y así no desafinaría tanto.

Fuente: Tribuna del Yaqui