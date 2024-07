Wendy Guevara pone alto al hate y revela si se peleó con Kimberly y Paola de 'Las Perdidas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influncer de las redes sociales, Wendy Guevara, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que fue tan sincera como siempre con su público, por lo que puso un alto al hate que ha estado recibiendo, por supuestamente olvidarse de sus raíces y hacer a un lado a las personas que estuvieron a su lado, por lo que reveló si se peleó con 'Las Perdidas', que son Paola Suárez y Kimberly Irene.

Primero que nada, Guevara destacó que ella tiene su conciencia bien tranquila y no se preocupa del que dirá la gente, si tiene o no, si hace algo o no, destacando que desde hace mucho que ella no piensa en el que dirán y prefiere centrarse en las bendiciones que tiene: "Yo trato de no hacer caso, yo vivo mi vida muy tranquila, ahorita gracias a Dios y a la gente que me sigue no me ha faltado un taco en mi mesa, a mi familia nada, y yo con eso soy feliz, si la gente que me dice, que se burla, que Dios los bendiga".

Ante este hecho, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, usando su usual sentido de la practicidad, declaró que cuando no te gusta algo, ya sean actitudes, personalidades o el talento de alguien, simplemente se ignore su existencia, porque el lanzar odio solo muestra lo que ellos mismos tienen dentro: "Si no te gusta alguien, no te gusta la carrera, la música o las redes de alguien, que se vaya de tu vida, de tu mente, no opines, no tires odios, porque lo que tu das es lo que tienes dentro".

Con respecto a aquellas personas que han juzgado su manera de vivir y el que sea una mujer transgénero, la celebridad de Televisa fue contundente al expresar que desde los 16 años vive esa clase de comentarios tan hirientes, por lo que hoy en día solo los escucha como oír llover y no le afectan en lo más mínimo: "No me afecta porque yo tengo años que empecé con mi transición, he lidiado con personas que te gritan en la calle. De eso ya estoy curtidita".

Finalmente, a los comentarios que dice que se olvidó de lo importante y ya se peleó con sus amigas de infancia, que son como sus hermanas, Guevara dijo que no era así, que aunque no se vean tanto como antes, el amor y cariño que siente por ellas jamás va a acabarse, que las extraña mucho cuando no las tiene cerca, desechando así los rumores de su separación definitiva: "Si no me ven con una o con otra se enojan, pero yo sigo, yo las quiero mucho, y tenemos una historia muy bonita desde niñas, desde chiquititas, entonces jamás van a dejar de ser mis hermanas".

