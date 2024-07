Biby Gaytán rompe el silencio sobre el compromiso matrimonial de su hija Alejandra

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Alejandra Capetillo, hija de los exTimbiriche Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, hizo oficial su compromiso con su novio de origen libanés, Nader Shoueiry. La noticia fue revelada a través de un emotivo video compartido en redes sociales, donde se muestra la romántica propuesta de matrimonio realizada el pasado 20 de julio.

En el video, Alejandra, de 24 años, mostró la propuesta de Nader, capturando la alegría del momento que fue ampliamente celebrado por sus seguidores y admiradores. Tras la publicación, Biby, quien ha estado muy pendiente de los preparativos, compartió su entusiasmo con la prensa durante un reciente encuentro con medios.

La actriz, conocida por su dedicación a su familia, expresó su felicidad por el compromiso de su hija. “Siempre he sido muy mamá gallina y siempre he estado al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben, me he dedicado gran parte de mi vida sólo a ellos”, comentó Biby. La actriz también recordó con cariño el papel de su hija como la "bebé" de la familia: “Ella era nuestra bebé, pero como decía mi abuelita ‘matrimonio y mortaja del cielo bajan’”.

Biby destacó que lo más importante para ella es la decisión de Alejandra y Nader de comprometerse, más allá de la celebración y los preparativos de la boda. “Es felicidad, ¿qué va a querer un padre? Que sean felices, que realmente decidan hacer ese compromiso”, afirmó con emoción.

Sobre los preparativos para la boda, Biby Gaytán reveló que estará involucrada en el proceso, pero también señaló que Eduardo Capetillo, el padre de Alejandra, jugó un papel importante en la organización debido a su enfoque estructurado. “Por supuesto que yo voy a participar en lo que mi hija me pida, y sí, ya empezamos, pero con el que más se ha apoyado Ale es con su papá”, explicó.

Cuando los reporteros mencionaron que el matrimonio de Biby y Eduardo es considerado un ejemplo para otros, Biby prefirió mantener una perspectiva realista: “Con sus problemas como todos, no queremos que nos etiqueten así, porque eso pesa mucho, y somos exactamente igual que cualquier familia mexicana”.

Para quien no lo sepa, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se conocieron hace aproximadamente dos años en un bar, y desde entonces han mantenido una relación estable. La noticia del compromiso ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes están ansiosos por conocer los detalles de la boda.

Con el compromiso anunciado y los preparativos en marcha, Alejandra y Nader están listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas, mientras Biby Gaytán y Eduardo Capetillo siguen apoyando a su hija en cada paso del camino.

Fuente: Tribuna