Christian Estrada y Jorge Losa hacen equipo en 'La Isla' tras pelea; así reacciona Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en La Isla: Desafió en Grecia y Turquía, todos los televidentes quedaron sorprendidos y no podían creer el inesperado movimiento de Jorge Losa, pues después de sus intensas peleas, tanto dentro del reality como fuera, este decidió dejar de lado las diferencias y hacer equipo con el polémico ex de la mujer que dice amar aún, Christian Estrada, por lo que no se hizo esperar la inesperada reacción de Ferka, expareja de ambos.

Si se conoce la historia de los dos reconocidos exparticipantes de Guerreros 2020, se sabe que su rivalidad no ha nacido en el este reality de TV Azteca, ni que es deportivo, sino que se trata más bien por temas del corazón, ya que ambos estuvieron, o tal vez aún están enamorados de la misma mujer, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, por lo cual el hecho de que Losa haya elegido a Estrada como parte de los 'Intensos' es un gran shock para todos, especialmente para la actriz.

Ambos han dejado muy en claro que no se toleran, primeramente Christian, el cual no ha parado de hablar en 'Rebeldes' y ante las cámaras de hablar pestes del exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, tachándolo de ser un chapulín y ha llorado de que supuestamente la exintegrante de Inseparables le pone trabas para ver a su hijo en común, Leonel Estrada Quiroz, afirmando que él se saca el pan de la boca para dárselo al menor.

Pero ahora, tras su intensa pelea en La Isla, en la que el exparticipante de La Casa de los Famosos, en edición de Telemundo, lo tachó de ser un "cobarde" y "poco hombre" y en la que Losa no dudó en enfrentarlo y ponerle alto, todo ha dado un completo giro y ahora ambos portan la playera naranja. Esto debido a que las reglas cambiaron y Alejandro Lurkini dio instrucciones de que dos elementos de su equipo serían desterrados y ver para que equipo se cambiaría, siendo Losa el que eligió que Estrada y Carmen se unieran a ellos, impactando a propios y extraños dado a su historia y a sus enfrentamientos.

Por su parte, quién sorprendió a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, por su reacción, fue Ferka, pues en vez de negarse a ver eso y arremeter contra su ex por la jugada, se la aplaudió, señalando que ella siempre le dijo que era importante tener cerca a los enemigos, y aunque está en shock, se siente orgullosa de que haya podido mover así las fichas y dejar de lado peleas, para centrarse en el verdadero objetivo: "Al enemigo siempre hay que tenerlo cerca (es algo que siempre le dije a koala). Hoy puedo decir que estoy muy muy orgullosa de ti, Eres muy inteligente B R A V O (eso no quiere decir que no estoy en shock)".

Carmen y Estrada Son los más fuertes para elegir. Mi historia no me impide reconocer el excelente movimiento. Eso es hacer las cosas bien en una competencia. #laislaplayaalta BRAVO... Wey ya del ansia me estoy acabando una bolsa de papas car... Vale mad...", fueron otros de los comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui