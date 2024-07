¿Cristiano Ronaldo se casó en secreto con Georgina Rodríguez? Rumores se intensifican

Comparta este artículo

Madrid, España. – Cristiano Ronaldo podría haber dado un paso significativo en su vida personal al haberse casado en secreto con su novia de toda la vida, Georgina Rodríguez. La especulación sobre un posible matrimonio se avivó ayer lunes 29 de julio, cuando Ronaldo, de 39 años, apareció en un nuevo video para la marca de fitness Whoop.

En el clip compartido en Instagram, el futbolista se refería a Rodríguez, de 30 años, como su "esposa" mientras ofrecía un recorrido por el gimnasio de su casa. “Lo más importante es que no es lo que haces, es lo que tienes que hacer”, dijo Ronaldo en el video. Y añadió: “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa. Yo puedo empujarla y ella también puede empujarme a mí”.

Sin embargo, este no es el primer indicio que sugiere que la pareja podría haberse casado en secreto, pues en 2018, Rodríguez fue vista con un impresionante anillo de diamantes durante la Copa del Mundo, lo que avivó los rumores de un compromiso. A pesar de las especulaciones continuas, el publicista de Ronaldo no ha confirmado ni negado el matrimonio, señalando el martes que “en este momento, no puedo confirmar ni negar que Cristiano se haya casado con Georgina. Simplemente no lo sé”.

Este tipo de declaraciones parecen repetir lo que ocurrió en 2018, cuando el representante del futbolista también indicó que no podía confirmar ni negar si Ronaldo y Rodríguez estaban comprometidos.

Para quien no lo sepa, Ronaldo y Rodríguez han estado en una relación desde 2017 y comparten seis hijos, aunque Rodríguez es biológicamente madre de tres, incluyendo a Alana Martina, de 6 años, y Bella, de 2 años, junto con la gemela de Bella que falleció durante el parto en 2022. Ronaldo también es padre de Cristiano Ronaldo Jr., de 13 años, y los gemelos Eva María y Mateo Ronaldo, de 7 años, nacidos a través de un vientre de alquiler. Rodríguez se considera la madre de todos los hijos de Ronaldo, como lo indica su biografía de Instagram que dice: “Mamá de 6 bendiciones ??”.

En el Día de la Madre portuguesa, celebrado el 5 de mayo, Ronaldo hizo una emotiva publicación en Instagram para honrar a todas las madres de su vida, incluida Rodríguez. Subtituló un carrusel de imágenes con: “Feliz dia da mãe para as melhores do mundo ??”, que se traduce como “Feliz Día de la Madre a las mejores del mundo ??”.

La pareja se conoció en 2016 en Madrid, cuando Rodríguez trabajaba como asociada de ventas en Gucci. Desde entonces, han compartido un vínculo cercano, y Rodríguez describió los primeros días de su relación como un “comienzo muy especial” durante su serie de Netflix, I Am Georgina. “[Soy] la novia del hombre más seguido”, dijo Rodríguez en la serie. “Cristiano es genial, es un tipo muy normal. Soñaba con tener un príncipe azul a mi lado y ahora lo tengo”.

Mientras los rumores sobre un posible matrimonio secreto continúan, la relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores y los medios de comunicación. La pareja, que ha sido un pilar de apoyo mutuo, sigue generando titulares, mientras los fanáticos esperan una confirmación oficial sobre su estado civil.

Fuente: Tribuna