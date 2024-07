Hermano Ángela Aguilar se confiesa y le manda impactante mensaje a Cazzu: "Sí me gusta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El rapero Emiliano Aguilar, que es mayormente conocido como el hermano mayor de Ángela Aguilar, está causando una gran revolución en redes sociales, debido a que recientemente a la rapera argentina, Cazzu, este se le ha confesado sobre sus sentimientos, y de una manera inesperada le dejó un impactante mensaje en el que habla de lo que siente por su ella y su música, asegurando que le "gusta".

La sorpresiva boda de Ángela y Christian Nodal desató todo tipo de reacciones, pero sin duda una de las que más llamó la atención fue la de Emiliano, hermano de la joven cantante que su padre, Pepe Aguilar tuvo de un matrimonio anterior al de Aneliz Álvarez, quien tras confirmar que no fue incluido en la celebración, no dudó en dejarle un comentario con emojis de fuego a la última publicación de Cazzu, madre de la hija del compositor mexicano.

A pesar de que poco después se retractó de su acción y eliminó el mensaje de la cuenta de Instagram de la argentina, los comentarios en redes no se hicieron esperar, en especial los que vinculaban a Emiliano con Cazzu destacando que harían una linda pareja, situación que provocó que el hijo mayor del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú nuevamente reapareciera en redes para enviarle un nuevo mensaje a la ex de Nodal: "Una disculpa. Mi comentario no fue para ofender, la verdad sí me gusta su música. Aquí andamos a la orden".

Emiliano apoya a Cazzu. Instagram @cazzu

Tras pedirle perdón a Cazzu, horas después el integrante de la familia Aguilar decidió eliminar, de nueva cuenta, sus palabras, las cuales fueron aplaudidas por varios usuarios, quienes lo llamaron caballeroso. Hasta este momento, la trapera no se ha referido a los comentarios del hermano de la intérprete de En Realidad, quien durante una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, destacó que le gustaría hacer una colaboración musical con ella: "No voy a negar que rapea chido, pero lo que se va a dar, se va a dar".

Cabe resaltar que la relación entre el mayor de los cuatro hijos que tiene Pepe, Emiliano es el que menos ha pasado tiempo con el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dado a que crecieron enemistados y el joven no quería verlo ni en pintura. Afortunadamente hace un par de años hicieron las paces y han tratado de construir una relación familiar más cercana, sin embargo, los lazos con sus hermanos, como Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar, no se han podido afianzar.

