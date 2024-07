Paul Stanley deja 'Hoy': Tras 'traición' de Televisa, el actor abandona el foro en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, Paul Stanley, una vez más se encuentra dando de que hablar, entre criticas y mensajes de apoyo, después de que este dejara el programa Hoy de manera inesperada, debido a lo que este consideraría una traición de Televisa el haber tenido como invitada a Paola Durante. La guapa mujer causa un gran sufrimiento emocional al también comediante por su doloroso pasado, que sería su motivo para abandonar el foro en pleno en vivo.

Este martes 30 de julio, en el matutino de la la empresa San Ángel tuvieron de invitada a la reconocida exedecán, Paola Durante, para que cuente su experiencia al interior de La Casa de los Famosos México tras su salida, que para todos fue completamente injusta. El recibimiento fue cálido por parte de las mujeres del programa que le aplaudieron y afirmaron que lloraron su salida, pero, por parte del genero masculino no fue de esa manera, ya que Stanley abandonó los foros sin importar el que dirán.

Para muchos su acción es inmadura, pero muchos otros la consideran justa, debido a que el motivo por el que Stanley no puede ver ni en pintura a la bella mujer es por el motivo de que fue una sospechosa del asesinado de su padre, Paco Stanley, por el que incluso pasó casi dos años en prisión y perdió absolutamente todo. Aunque hasta el día de hoy no se ha comprobado que en verdad fue participe del cruel asesinado hace 25 años, para el joven presentador el ser señalada por las autoridades es suficiente para no querer saber de ella.

De igual forma, hace un par de semas que el joven recalcó que para él era muy complicado el ver a esas personas que fueron acusadas de robarles a uno de los seres que más amaba en la vida y la oportunidad de poder crear lazos más cercanos, por lo que prefería no hablar de ellos y mucho menos estar en el mismo espacio que ellos. Sin embargo, para Álex Kaffie la actitud tomada por el actor este martes 30 de julio es algo que demuestra que solo vive en el pasado, por lo que le aconsejó que ya supere los rencores y se dé la oportunidad de sanar porque así va a vivir más ligero.

Por su parte, Paola en el matutino, al hablar con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona, no tocó el tema sobre el paradero de Paul, manteniéndose siempre muy discreta al respecto y limitándose a conectar con las presentadoras al hablar 100 por ciento de manera honesta sobre sus sentimientos al estar dentro, al verse nominada en la primer semana y por supuesto el resultar ser eliminada, en el que recalcó que agradece el apoyo que ha visto en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui