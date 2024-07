Tras fracaso con su primer sencillo, Katy Perry anuncia 'Lifetimes', su nuevo tema

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – Katy Perry deslumbró a sus seguidores con el anuncio oficial de su nuevo sencillo Lifetimes, que será parte de su próximo álbum 143, programado para ser lanzado el 20 de septiembre. La estrella del pop hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia con sus 206 millones de seguidores: “LIFETIMES AGOSTO 9 CANCIÓN + VIDEO PRE-ORDENA AHORA. KATY A LO LARGO DE TODA UNA VIDA”.

La canción, según Perry, está inspirada en su hija, Daisy, que el 20 de agosto celebrará su cuarto cumpleaños. En una reciente aparición en The One Show, Perry reveló que el dulce intercambio con su hija fue la chispa detrás de la canción. “Lifetimes es una canción que escribí inspirada en mi hija. Obviamente, le digo 'Te amo' antes de que se vaya a la cama todas las noches, pero he comenzado a decirle: '¿Me encontrarás en cada vida?' y ella dice 'Sí'”, explicó la cantante de 39 años.

Pero eso no fue todo, pues Perry también compartió una entrañable anécdota familiar: “Lo más dulce es que hemos estado por toda Europa este verano y hemos estado en muchas playas. Compré una gran pila de monedas de oro de chocolate y, mientras construimos castillos de arena, las escondo para que ella las encuentre. Así que el otro día le pregunté: '¿Me encontrarás en cada vida?', y ella dijo: '¡Sí, y encontraremos monedas de chocolate juntas!'”.

El anuncio de Lifetimes se produce menos de un mes después del lanzamiento de Woman's World, su primer sencillo del nuevo álbum, que no logró captar el entusiasmo esperado de sus seguidores. La publicación sobre Lifetimes ha acumulado hasta ahora 165 mil "me gusta", y los fanáticos están ansiosos por ver si este nuevo sencillo marcará un regreso triunfal para la artista.

En cuanto al álbum 143, Perry explicó que el título hace referencia a sus “números de ángel”, una señal que ella ve como una confirmación y guía espiritual. “Es lo que veo cuando necesito orientación o confirmación, o simplemente confianza en que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto”, dijo Perry en un podcast.

A pesar de la controversia generada por la colaboración con el productor Dr. Luke en su sencillo Woman's World, Perry decidió seguir trabajando con él. Para quien no lo sepa, el productor fue objeto de acusaciones graves por parte de la cantante Kesha, quien lo acusó de agresión sexual y violación. Sin embargo, una fuente cercana a Perry indicó: “Ella entiende que es controvertida al trabajar con el Dr. Luke nuevamente, pero trabajan tan bien juntos y tienen una relación que ella conoce de una manera diferente a como lo harían los demás”.

La canción completa y el video de Lifetimes se lanzarán el 11 y 12 de agosto, respectivamente. Perry parece estar lista para demostrar que su nueva música tiene mucho que ofrecer, mientras sus seguidores y el medio artístico observan expectantes.

Fuente: Tribuna