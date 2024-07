Acabó sin dinero y desfigurada: Tras retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca regresa a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famosa protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que estuvo alejada de Televisa durante 20 años, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que este miércoles 31 de julio reapareció en el programa Venga la Alegría. La actriz enfrentó las preguntas de los reporteros sobre la posibilidad de haber contraído matrimonio, luego de vivir una polémica separación con otro actor.

Se trata de la guapísima Bárbara Mori, quien formó parte de melodramas del Ajusco como Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul Tequila, Amores... querer con alevosía, Súbete a mi moto y Mirada de mujer, el regreso. Tras la fama que consiguió en este canal, la uruguaya recibió la oferta de sumarse a la empresa de San Ángel protagonizando Rubí. La ex de Sergio Mayer alcanzó un gran éxito al interpretar a la ambiciosa y malvada 'Rubí Pérez', quien acabó en la ruina y desfigurada durante la gran final.

En los últimos años, Bárbara ha preferido alejarse de las novelas y enfocarse únicamente en realizar series y películas. La noche de ayer martes 30 de julio se realizó la presentación de su nueva serie Las Azules, donde hubo mucha controversia porque la cuestionaron luego de que su pareja, Fernando Rovzar, la llamara "mi esposa". Frente a las cámaras de VLA, la actriz uruguaya se refirió a su estado civil pero no quiso entrar en detalles.

Pues... él y yo estamos casados desde muchas vidas antes… no sé cómo explicarte, pero luego nos tomamos un café y ya te cuento a detalle".

Sin ahondar más en el tema, Bárbara manifestó que sus romances pasados fueron de gran aprendizaje para el vínculo que mantiene hoy en día con el productor y director. "Yo me siento mejor que nunca y él está yo creo que también en su mejor momento y eso es superimportante para poder tener una relación en donde honras a la persona que tienes enfrente y no hay una lucha o una guerra de poder de querer ganar o querer tener la razón como me pasó muchos años, es honrarlo, respetarlo como ser humano, como padre, como hombre”, declaró.

De la misma manera, Mori presumió la gran química que tiene con Fernando: "Él me deja ser a mi y yo lo dejo ser a él y como somos nos admiramos, no necesitamos cambiar nada uno del otro y eso está bien difícil, es un sueño". La artista de 46 años confesó que a pesar de las recomendaciones que le dieron para mantener un compromiso estable, su caso con Fernando ha sido totalmente diferente.

El consejo más increíble que te podemos dar es que llegando a casa no hablen de trabajo, pero nunca pudimos llegar a casa y no comentar lo que habíamos hecho, tenemos una relación como, no sé, nunca me imaginé que existiera una relación así", expresó.

Por su parte, Fernando también hizo frente a las preguntas de los reporteros, y al ser cuestionado por el motivo por el que decidió llamar de esa manera a Bárbara, replicó: "La razón por la que yo digo esposa, la verdad, es porque no hay otra manera de decirlo, no hay nada menos, decir algo menos no sería real, no sería cierto, entonces digo esposa porque es el término que más se acerca a lo que tengo".

Cambiando radicalmente de tema, Mori habló de su experiencia con la ayahuasca, que es utilizada en diversos pueblos y su consumo se da durante un ritual especial realizado por chamanes. "Trabajé con la medicina ocho años, y realmente la medicina me hizo entender que yo no soy este cuerpo, esa es mi comprensión y mi percepción de la vida, hoy entiendo eso, que somos mucho más que este cuerpo", remató.

