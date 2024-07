Confirman la muerte de afamado actor a sus 50 años; afirman que falleció de forma pacífica

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- De nueva cuenta el mundo de la farándula debe vestirse de luto por el fallecimiento de uno de sus miembros más destacados. En esta ocasión, se trata de un afamado actor y rapero, quien dejó atrás a sus cuatro hijos, madre y a sus exesposa. Tal y como suele suceder en este tipo de casos, su familia lo despidió a través de redes sociales mediante un comunicado que confirmaba la triste noticia.

La premisa fue retomada por el medio de comunicación estadounidense The Hollywood Reporter, quienes revelaron la triste defunción del rapero y actor Chino XL, a sus 50 años de edad. Si bien, no profundizaron con la causa de muerte, debido a que el comunicado que la familia compartió no incluía dicha información, sí se sabe que el día de del deceso ocurrió durante la mañana del pasado domingo, 28 de julio.

Fallece el actor Chino XL

En el texto se menciona que el famoso perdió la vida cuando se encontraba en el interior de su casa y hace especial énfasis en que murió de manera pacífica; sin embargo, como se mencionó antes, se desconocen las causas del deceso, por lo que se espera que, conforme avancen los días, fuentes cercanas a la familia brinden mayores datos al respecto. Cabe señalar que desde un inicio, los dolientes aclararon que deseaban pasar por este proceso en total privacidad y lejos de las cámaras de los reporteros.

Según información del comunicado, a Derek Keith Barbosa (nombre real de Chino XL) le sobreviven sus hijos Chynna, Bella, Lyric, Kiyana y su hijastro Shawn. Según reportes, el famoso es originario del Bronx, en Nueva York, pero más tarde se mudó a East Orange, en Nueva Jersey; mientras que en el año 1991 lanzó su primer sencillo de la mano del dúo Art of Origin, con Kerri Chandler con la empresa Def Jam Recordings.

Muere el actor y músico Chino XL

Aunque la mayor parte de su carrera estuvo enfocada en la música, la celebridad decidió romper sus propios límites y en determinado momento se marchó a Hollywood, donde brindó algunas colaboraciones como actor en cintas como Alex & Emma, CSI: Miami, The Young and the Restless y Reno 911. Su última producción musical fue lanzada en el año 2023 con God’s Carpenter, en el álbum GODs Network-Reb7rth de Rakim.

