Esposo de Jacqueline Bracamontes le responde a sus fans por 'poner en riesgo a sus hijas'

Manarola, Italia.- El pasado 4 de julio, te contamos a través de TRIBUNA que el marido de Jacqueline Bracamontes fue cancelado de manera masiva a través de redes sociales, como Instagram, ¿la razón? El famoso corredor Martín Fuentes, compartió un video en el que se puede apreciar que insta a sus hijas a saltar desde el balcón de su casa para caer en la piscina. Esta situación alertó a sobremanera a sus seguidores quienes tacharon de irresponsable al corredor de autos.

Esta no es la primera vez que el marido de la actriz de Al diablo con los guapos y Rubí hace algo temerario con sus hijas, puesto anteriormente te habíamos contado que aprovechó el paso de un huracán por Miami para sacar a las pequeñas a esquiar en plena vía pública, aprovechando que la calle estaba inundada por las fuertes lluvias; sin embargo, la gente se molestó aún más con el segundo video puesto las infantes podían sufrir un accidente si calculaban mal su caída.

Martín Fuentes le responde a sus detractores por 'poner en riesgo a sus hijas'

Si bien, en aquella ocasión Martín se mantuvo en silencio y no dijo nada al respecto, optó por eliminar el video para evitar provocar aún más controversia; sin embargo, el famoso no olvidó este hecho y en su última publicación de Instagram aprovechó para responderle a sus destractores, a quienes les aclaró que no es una persona que suela poner en peligro a sus pequeñas, sino por el contrario, ellas mismas son quienes quieren realizar actividades de alto riesgo.

Acompañado con dicho mensaje, Martín compartió un video con sus hijas, captado en un peñasco de Manarola, en Cinque Terre, Italia, sitio en el que tanto él, como sus hijas, se estaban lanzando desde una gran altura para caer al mar. El famoso reveló que él no obligó a sus hijas a saltar, tal y como se manejó con el incidente del balcón, también destacó que ellas lo hicieron porque así lo querían y destacó que él mismo se impresionó de ver lo valientes que son sus descendientes.

“Por si les queda duda si mis hijas son valientes o loquitas… yo no las forcé a brincar, les dije: ‘Yo voy a brincar de la parte más alta de esa roca…’ y ellas querían también, solo que desde arriba si estaba complicado llegar. Vean a Emilia brincar solita… me impresionó”, declaró la estrella de las carreras.

Esposo de Jacqueline Bracamontes lanzaría a sus hijas desde un peñasco

Cabe señalar que los comentarios que la gente le envío a Martín Fuentes en esta segunda ocasión fueron mucho más amables, incluso hubo quienes lo felicitaron por impulsar a sus hijas a tomar riesgos y a ser valientes, otros más solo se limitaron a enviarle bendiciones tanto al famoso como a la propia actriz de Sortilegio, quien brilló por ausencia en el bello momento familiar, pero si bien ella no estaba lanzándose desde la roca, si estaba ahí, puesto es quien grabó el video.

