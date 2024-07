Fans de Cazzu logran que Christian Nodal cancele show en Argentina: "No lo perdonamos"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Parece ser que por mucho que Christian Nodal intente hacer caso omiso de las críticas hacia su comportamiento en relaciones sentimentales, la situación por fin lo ha alcanzado. El coraje del público habría sido un factor clave para que el artista se retractara de dar un concierto en Argentina, como parte de su gira internación Pa'l Cora Tour.

Como sabemos, Argentina es el país natal de Cazzu, así que podrás imaginarte cuál fue el motivo para que Nodal reconsiderara su show en estas tierras. Al parecer, el público argentino no estaría del mejor ánimo para recibirlo después de que el sonorense rompió su relación con la rapera para embarcarse en una nueva a tan sólo mes y medio de la separación. Sin olvidar que escatimó en la pensión alimenticia para Inti, su bebé.

El rechazo de la audiencia se dejó ver en una publicación que hizo Movistar Arena, recinto asignado para darle la bienvenida al artista. En ella se anunció la llegada del músico el próximo 14 de agosto, sin embargo, los seguidores de 'Nena Trampa' convocaron a un boicot de la presentación, pues seguirían molestos por los rumores de infidelidad, mismos que han cobrado fuerza en los últimos días con la sospecha de un embarazo que pudo haberse dado mientras Cazzu aún estaba con 'El Forajido'.

Los argentinos aseguran que no perdonarán a Nodal

Aún no se sabe si fue por las amenazas por parte de la audiencia o porque Nodal prefiere darle prioridad a su 'luna de miel' que a los shows que ya tenía en agenda, pero usuarios han reportado que se deshabilitó la venta de boletos y al buscar el nombre del artista, no aparece ninguna fecha en el país blanquiazul. Tampoco se descarta que se trate de un error tecnológico. Por ahora, todo queda en especulación hasta que Nodal emita algún comunicado oficial.

Esta no sería la primera ver que el intérprete de Botella tras botella cancela una presentación en vivo, pues recientemente dio a conocer que no acudiría a los escenarios en Nayarit como lo tenía previsto. El concierto estaba programado para el día 2 de agosto en el Auditorio Amado Nervo, situado en Tepic, pero por "cuestiones técnicas" este evento no se concretará.

Fuente: Tribuna Sonora