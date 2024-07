HBO lanza comunicado tras filtración del final de 2da temporada de 'House of the Dragon'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – HBO está lidiando con la filtración anticipada del final de la segunda temporada de su exitosa serie House of the Dragon. Docenas de clips del octavo episodio, cuyo estreno está programado para el 4 de agosto, se difundieron ilegalmente en las redes sociales después de ser subidos a una cuenta de TikTok el ayer martes por la noche. Los clips, que muestran contenido del episodio final, parecían haber sido grabados por alguien que filmaba la pantalla con un dispositivo secundario.

En respuesta a la filtración, HBO emitió el siguiente comunicado que dice: "Somos conscientes de que han aparecido clips del final de temporada de House of the Dragon en las plataformas de redes sociales. Los clips se publicaron después de un lanzamiento involuntario de un distribuidor externo internacional. HBO está monitoreando y eliminando clips de Internet, y los fanáticos pueden ver el episodio en su totalidad este domingo por la noche en HBO y Max".

Cabe mencionar que la filtración del final de la segunda temporada de House of the Dragon es la segunda vez consecutiva que el final de la popular serie de fantasía se ha visto comprometido en línea antes de su lanzamiento oficial. La franquicia de Game of Thrones tiene un historial de problemas con la filtración de contenido, especialmente en la semana previa al estreno de episodios importantes. En 2022, una filtración similar fue rastreada hasta un socio de distribución que cubría Europa, Oriente Medio y África. La serie, que a menudo se distribuye globalmente por día y fecha, pasa por muchas manos antes de su emisión, lo que aumenta las posibilidades de filtraciones.

La compañía ha intensificado sus esfuerzos para abordar estas filtraciones y proteger la integridad de su contenido. A pesar de los desafíos, la compañía ha instado a los fanáticos a esperar hasta el estreno oficial del episodio para disfrutar del contenido en su totalidad y evitar los spoilers que puedan surgir de las filtraciones.

Es necesario mencionar que el episodio final de la segunda temporada de House of the Dragon es altamente esperado, y HBO se está preparando para una gran audiencia el próximo domingo. Mientras tanto, la compañía continúa trabajando para eliminar los clips no autorizados de Internet y asegurar que el estreno sea una experiencia satisfactoria para todos los seguidores de la serie.

Fuente: Tribuna