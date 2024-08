Luto en Televisa: Conductora confirma diagnóstico de cáncer y sufre desgarradora muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, quien tiene casi dos décadas formando parte del canal, dejó sin palabras al público debido a que se sinceró ante las cámaras y compartió que enfrentó un tipo de cáncer, además de que habló del duro duelo que enfrentó tras la muerte de varios bebés. Se trata de Mariana Echeverría, quien confesó cuál es la razón por la que ella y su esposo Oscar Jiménez tienen problemas para tener hijos.

La exintegrante de programas como Se Vale y Me caigo de risa actualmente se encuentra participando en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, reality que ha aprovechado para sincerarse y recordar los difíciles momentos que ha pasado a raíz de que no ha podido tener un segundo bebé. En una sincera plática con Shanik Berman, quien también sabe lo que es perder a un hijo, la presentadora contó un poco de su amarga experiencia.

Echeverría contó que desde hace años ella sabía que tenía pocas posibilidades de embarazarse debido a que solo tiene una tropa de Falopio: "Tenía un tipo de cáncer uterino que me comenzó a carcomer la trompa de Falopio... me dijeron nunca vas a tener un bebé y tuve a Lucca". Desafortunadamente, Mariana ha perdido varios bebés desde que decidió darle un hermanito a su hijo, de hecho poco antes de ingresar a LCDLF México, sufrió un nuevo aborto.

Hace algunas horas, Mariana no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto durante la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos México, luego de contar a detalle los procesos a los que se ha sometido para volver a embarazarse. La también actriz y empresaria mencionó que ella y su esposo tenían mucha "presión" por embarazarse de forma natural, por lo que decidieron probar suerte con un tratamiento in vitro, lo que implicó un enorme cambio hormonal.

Echeverría explicó que le sacaron 10 óvulos para fecundarlos de forma artificial pero desafortunadamente, los genes de ella y Oscar no fueron compatibles y los perdieron todos: "Todos tenían algún síndrome, ninguno me lo podían implantar... no sale bien, uno tenía síndrome de Down... por eso todos mis embriones se perdían, todos venían grandes", dijo ante la mirada atónita de Shanik, Sabine Moussier, Ricardo Peralta y 'Gomita'.

Después, la mexicana no pudo contener las lágrimas al recordar la última vez que estuvo embarazada, cuando parecía que todo estaba bien y de la nada perdió a su bebé: "Empiezo a sangrar y me dice el doctor 'es normal', iba creciendo bien y en la tercera semana ya lo había perdido, ahí ya no entendí, todo estaba perfecto, ya no entendí qué pasó".

