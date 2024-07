"Pelada grosera": Actor de Televisa expone despido de Mariana Echeverría por maltrato a staff

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Mariana Echeverría tiene mucha cola que le pisen y lo que el público ha dicho de ella no estaría alejado de la realidad, pues recientemente el actor de Televisa que por años trabajó a su lado, Raúl Magaña, recientemente rompió el silencio sobre sus actitudes y expuso que despido de la conductora no fue por él, sino por maltratos al staff y siempre estar muy alzada, por lo que la tacharon de "pelada grosera".

La vida cambia de un momento a otro, y Mariana dentro de La Casa de los Famosos México es el claro ejemplo, pues aunque entró perfilada como una de las más queridas y favoritas del público, actualmente es la más odiada y todos desean que salga ya del reality show. Las actitudes que últimamente se han visto por parte de la presentadora han sido deplorables para el público, ya que se puede ver como conspira contra otras mujeres, como se ensaña contra Briggitte Bozzo de 22 años, miente y manipula a su favor, una versión que la gente que la ha seguido por años no se esperaba ver y que no les ha gustado nada.

Ante este hecho es que revivieron viejas polémicas y rencillas con colegas de la empresa San Ángel, cambiando su versión al ver este rostro nuevo de Echeverría, como la ocasión en que dijo que la corrieron de Se Vale por culpa de Magaña ya que lo opacaba y eso no lo toleraba, asegurando a Yordi Rosaldo que tuvieron varios desencuentros porque este ya la tenía en contra de ella por esta razón, y al final al ver que no podría contra ella la mandó a despedir y lo consiguió.

Y ahora, durante la más reciente emisión del programa Viva Lavi, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde Mariana también participó, quiso aclarar que él no tiene nada en contra de la expresentadora de Me Caigo de Risa, pero que sí tenía que confesar que él jamás tuvo nada que ver con su salida, que la única que ha tenido problemas con él era ella, destacando que nunca hubo algo como un comparativo de su brillaba más o no, pues tiene una diferencia de carrera de 10 años y son "targets" muy diferentes los que manejan.

Finalmente, recalcó que su despido fue debido a que era una muy muy alzada que "desmadrosa" y "desordenada", que llegaba tarde y siempre humillando y tratando mal a los miembros del staff, especialmente a las bailarinas, asegurando que las ninguneaba cada que tenía oportunidad, siendo eso lo que al final hizo que los altos mandos no la quisieran más en la producción, tomando la decisión de despedirla, pero bajo los mejores términos.

Fuente: Tribuna del Yaqui